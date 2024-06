Expulsión sorpresa en “Supervivientes 2024”: La audiencia da la espalda a una de las favoritas

En su décimo cuarta semana, 'Supervivientes 2024' celebró otra vibrante gala conducida por Jorge Javier Vázquez. En esta ocasión, la audiencia tuvo la última palabra, resultando en la eliminación definitiva de Aurah Ruiz después de 92 días en la competencia y haber sido salvada en once ocasiones anteriores.

La audiencia, con Arkano y Pedro

La semana pasada, durante una tensa noche de nominaciones en La Palapa, cuatro concursantes quedaron expuestos: Aurah Ruiz, Arkano, Marieta y Gorka Ibarguren. Sin embargo, Gorka fue reemplazado por Pedro García Aguado, quien utilizó su estatus de ‘líder de líderes’ para esquivar la nominación. De los cuatro nominados iniciales, Arkano se destacó rápidamente al obtener el favor de los espectadores, asegurándose una semana más en los Cayos Cochinos. Con la lista de nominados reducida a tres, Jorge Javier Vázquez abrió la nueva gala mostrando el estado del televoto en el pantallón del plató.

El resultado del televoto fue revelador: uno de los concursantes obtuvo un contundente 47% de los votos, otro un 28%, y el tercero un escaso 25%. Durante la gala, Jorge Javier cerró el televoto y anunció la primera salvación. Pedro García Aguado fue el afortunado en librarse de la expulsión en un momento crucial del reality, dejando a Aurah Ruiz y Marieta en un tenso duelo final.

Aurah dice adiós

Finalmente, con un ajustado 52% contra 48% de los votos, Jorge Javier Vázquez comunicó la decisión definitiva: "El público ha decidido que se salve de la expulsión Marieta". Así, Aurah Ruiz se convirtió en la nueva eliminada del programa.

Visiblemente emocionada, Aurah Ruiz compartió sus primeras palabras tras la eliminación: "Estoy contenta, de verdad, ya me tocaba". Agradeció a la organización y al equipo del programa, diciendo: "Para mí, yo ya he ganado. Tengo que dar las gracias a la organización, a toda la gente que está y no se ve. Se han portado increíblemente bien, es un equipo increíble. Supervivientes, gracias por darme la oportunidad de estar aquí, me la llevo como experiencia, la utilizaré y nada, les digo a mis compañeros que les quiero mucho, a unos más que a otros, pero que sigan luchando que falta poco, no sabemos cuánto, pero que sigan. Me voy con una sonrisa increíble". Con la salida de Aurah Ruiz, 'Supervivientes 2024' avanza hacia su recta final, prometiendo más emociones y sorpresas para los seguidores del popular reality show.