Fer Castro llega pisando fuerte a 'Saber y ganar' en una semana complicada para Ángel Chacón

Ya queda menos para el tan esperado programa 100 de Ángel Chacón en 'Saber y ganar'. El almeriense debe asegurarse la continuidad entre hoy y mañana en el mítico concurso presentado por Jordi Hurtado para hacerse con el preciado título de concursante centenario en La 2.

El joven registrador de la propiedad ha vivido unos días complicados. Y es que Chacón rozó 'El reto' en su programa número 97, tras el final de los especiales de los 'magníficos' y el desembarco de Fer Castro, as de 'Pasapalabra' y 'Cifras y letras', en el formato de conocimiento que cumple 28 años.

Un golpe de suerte

Ángel reconocía al inicio del programa del pasado martes el gran desafío que suponía Castro para él. "Creo que he tenido bastante suerte de que no llegara él antes. No me canso de decirlo, es tremendo como concursante. No hay programa que no me deje con la boca abierta", aplaudía sobre los grandes conocimientos del gallego.

"Espero sobrevivirle estos tres programas que me quedarían", sentenciaba, apuntando que le gusta "tener a grandes concursantes" a su lado. Fer Castro arrasó esa misma tarde tras su gran desempeño en 'La pregunta caliente', haciéndose con 930 puntos, frente a los 240 del almeriense, que lograba evitar 'El reto' por la mínima.

Por su parte, Fer Castro, tras su arrolladora participación en 'Saber y ganar', ya cuenta con 5050 euros acumulados. Una cifra con la que, hasta el pasado lunes, ya estaría cerca de convertirse en 'magnífico' del 2025. Sin embargo, el programa de Jordi Hurtado sorprendía cambiando una de sus normas más históricas: a partir de ahora, solo los concursantes que superen los 10.000 euros podrán hacerse con el mencionado título.