Un guionista de "Caiga quien caiga" arremete contra Mediaset al estilo "Sálvame"

"Caiga quien caiga" no ha conseguido cautivar a la audiencia en su regreso y en su lugar será sustituido por el debate de la próxima edición de "Supervivientes". Concluirá su emisión el próximo 2 de marzo tras no alcanzar los resultados esperados. El regreso de este formato televisivo no ha cautivado el público, consiguiendo un share medio de 8,16% y 990.000 espectadores, por debajo de la media del canal principal del grupo televisivo de la carretera de Fuencarral, dejando otra vez en el paro a Sara Carbonero y muchos más colaboradores del programa. En la red social LinkedIn, un guionista del programa ha mostrado su malestar con Mediaset, utilizando el mismo argumento que las estrellas de "Sálvame" cuando Mediaset decidió cancelar el espacio vespertino de crónica social y prensa rosa.

El guionista Álvaro Velasco Devesa ha expresado su descontento tras enterarse del final de "Caiga quien caiga" a través de los medios de comunicación en lugar de recibir la noticia por parte de la empresa. En su perfil de LinkedIn, compartió su frustración al afirmar que es común en el mundo televisivo descubrir que uno se queda sin trabajo al leerlo en un portal de noticias. A pesar de la situación, Velasco destacó el buen trabajo realizado en el programa y aprovechó para anunciar su disponibilidad laboral. Esta falta de comunicación interna ha generado comparaciones con lo ocurrido en Sálvame, donde sus colaboradores también se enteraron por la prensa sobre el fin del programa sin previo aviso por parte de Mediaset, lo que generó polémica en su momento. En estos momentos, el documento ha sido eliminado de su perfil.

No hay fecha de regreso, aún

El regreso de "Caiga quien caiga" a la programación de Telecinco se realizó con Santi Millán, Lorena Castell y Pablo G. Batista como presentadores, además de un renovado equipo de reporteros. Sin embargo, a pesar del relanzamiento, el formato no ha logrado consolidarse en la parrilla, lo que ha llevado a la cadena a tomar la decisión de cancelarlo. Según fuentes de Mediaset consultadas por el medio El Televisero, no existe una fecha de regreso prevista para el programa, lo que sugiere que su final es definitivo. La situación ha evidenciado la falta de comunicación entre las empresas televisivas y sus empleados, generando malestar en los afectados.