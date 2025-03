"Hace cinco meses que no trabajo, he tenido cáncer de mama": la emotiva confesión de una reportera de 'En boca de todo'

El programa matinal de Cuatro, 'En boca de todos', ha vivido este primer lunes de marzo un momento especialmente emotivo con la vuelta de la reportera Tatiana Márquez. Tras cinco meses de ausencia debido a un cáncer de mama, la periodista ha retomado su labor informativa con una conexión en directo desde el Puerto de Navacerrada, Madrid, donde cubría la bajada de temperaturas en la zona.

El regreso de Márquez no ha pasado desapercibido para el equipo del programa de Mediaset. Nacho Abad, presentador del espacio, ha querido dedicarle unas palabras cargadas de emoción y admiración. "Hace cinco meses, a Tatiana Márquez le diagnosticaron una enfermedad. Espero que ya estés de maravilla y deseo que no faltes nunca más", ha expresado Abad, evidenciando la alegría por la reincorporación de su compañera.

Visiblemente emocionada, la reportera ha agradecido el apoyo recibido durante su proceso de recuperación. "Estaba muy nerviosa con este directo porque hace cinco meses que no trabajo. He tenido cáncer de mama, tengo 30 años, pero te toca y hay que luchar", ha afirmado Márquez, destacando la dureza del proceso, pero también su determinación por seguir adelante. En su mensaje, la periodista ha hecho especial hincapié en la importancia del respaldo de su entorno laboral. "Gracias por el apoyo de toda la familia de 'En boca de todos', me habéis cuidado, me habéis facilitado todo y me habéis dado amor desde el primer día hasta el último", ha añadido, con gratitud hacia el equipo que la ha acompañado en este difícil periodo.

Tatiana Márquez, reportera de 'En boca de todos' Mediaset

Por otra parte, durante la emisión en Cuatro, Nacho Abad también ha recordado a la periodista y escritora Sara Carbonero, quien en varias ocasiones ha manifestado su rechazo a términos como "luchar" o "enfrentarse" al cáncer. Sin embargo, Márquez ha asegurado que, en su caso, la batalla ha sido real y que el apoyo recibido ha sido fundamental para sobrellevar la enfermedad. Su regreso ha sido recibido con gran entusiasmo por los espectadores del programa, quienes han aplaudido su valentía y fortaleza a través de redes sociales. Además, la reportera ha destacado la emoción que sentía por volver a trabajar en directo: "La adrenalina del directo engancha, tenía muchas ganas de volver".

Con un mensaje de esperanza y superación, Tatiana Márquez no solo retoma su actividad profesional, sino que también deja una huella de inspiración en todos aquellos que han seguido su historia. "Ojalá que no tenga que cogerme ninguna baja más y estoy muy feliz de estar aquí con vosotros y con los espectadores", ha concluido, reflejando su optimismo y energía renovada para afrontar esta nueva etapa.