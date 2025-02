Isabel Jiménez, sobre Sara Carbonero y su nueva ilusión José Luis Cabrera: "Con mi amigo muy bien también"

Isabel Jiménez y Sara Carbonero han acudido a la conferencia de su amiga Raquel Perera, "Atrévete a ver", en el Ateneo de Madrid. Y aunque ninguna de ellas ha querido hablar de su vida personal, la presentadora de Informativos Telecinco si ha confesado, respecto a la relación de Carbonero con José Luis Cabrera que todo está bien entre ellos: "Pues con mi amigo, muy bien también". "Pero es que al final lo que queremos todos es ver a la gente que nos rodea, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, bien. Entonces, pues ya está", añadió. Tras su ruptura con Nacho Taboada, la ex de Iker Casillas

Sara Carbonero e Isabel Jiménez en el desfile de Pedro del Hierro de la MBFW Gtres

Además, Isabel Jiménez explicó la buena relación que le une con Perera, ex de Alejandro Sanz: "Apoyando a Raquel, porque se lo merece y porque ha hecho una conferencia espectacular... A mí me encanta escucharla en el escenario, pero es como si yo la estuviera escuchando cuando tengo una cena con ella, porque al final, como amiga, también te da muy buenos consejos", reveló.

Sobre lo que le aporta Perea como amiga afirmó que "muchas cosas. Ella tiene además que es psicóloga y además tiene como una sabiduría así, que siempre te da el por qué, siempre te explica, te razona, te coloca, te sitúa... Entonces, tiene una percepción y además tiene tanta sensibilidad. Te dice por dónde tirar, por dónde no... Oye, pues aquí utiliza esta forma de educarle, ¿no? Y a mí que me encanta además la disciplina positiva, que leo mucho, he hecho muchos cursos, pues me ayuda también mucho ella", destacó.