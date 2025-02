Isabel Rábago carga contra Mediaset y su gestión: "Es todo mediocre..."

Desde su salida de Mediaset hace dos meses, Isabel Rábago ha utilizado sus redes sociales como plataforma para expresar sus opiniones sin filtros. La periodista, que fue colaboradora en programas deTelecinco y concursante en realities como 'Supervivientes' y 'Secret Story', ha lanzado una de sus críticas más contundentes contra la cadena que la despidió.

El detonante de su última reacción ha sido la controversia en torno a la cuenta de X 'Algo Pasa TV', una fuente de información sobre la televisión que ha revelado en varias ocasiones filtraciones internas de Mediaset. Según informaciones recientes, Mandarina, productora vinculada a Mediaset, ha registrado la marca 'Algo pasa' en la Oficina de Marcas y Patentes, lo que podría dificultar el funcionamiento de la cuenta bajo su nombre actual. Ante esta situación, 'Algo Pasa TV' ha reaccionado en X con un mensaje crítico hacia el grupo de comunicación: "Vaya, Mediaset. Además de robar el trabajo de otros compañeros, ¿también lo vais a empezar a hacer con las marcas? Un mes de silencio que igual llega a su fin. La que se avecina, queridos".

Isabel Rábago no ha tardado en sumarse a la crítica y ha lanzado una dura opinión sobre el rumbo que está tomando Mediaset: "Desde hace varios meses se están escribiendo los capítulos más absurdos y ridículos de Mediaset. ¡Es todo tan absurdo! ¡Es todo tan mediocre... en fin!", ha escrito en su cuenta de X, dejando clara su decepción con la estrategia de la compañía. Esta no es la primera vez que la periodista lanza un dardo a su antigua casa. Hace unas semanas, Isabel Rábago expresó su apoyo al programa 'Ni que fuéramos Shhh', emitido en TEN TV y considerado rival de la nueva etapa de Mediaset. "Maravilloso trabajo el que están haciendo en 'Ni que fuéramos'", escribió en sus redes sociales. Asimismo, la abogada acompañó su comentario con una reflexión citando a Paolo Vasile, exdirectivo de Mediaset: "Lo importante es hacer televisión para los que ven la televisión. No hay más preguntas, señoría".

Por otra parte, el despido de Rábago se produjo en medio de una reestructuración de Mediaset, que ha experimentado numerosos cambios en su parrilla y en su plantilla de colaboradores. La periodista no ha ocultado su malestar con la cadena y ha seguido criticando algunas de sus decisiones. La polémica en torno a 'Algo Pasa TV' y la postura de Mediaset con respecto a las redes sociales han avivado el debate sobre la estrategia del grupo de comunicación en los últimos meses y años.