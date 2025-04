La histórica cita de Mariani y Paco Pepe en "First Dates": "El invento me parece una puta mierda, como todo él"

Las citas más surrealistas tienen lugar en "First Dates", el programa de Cuatro que junta parejas a cenar para intentar que congenien. Sin embargo, al final el programa destaca por aquellas citas que no salen especialmente bien, normalmente porque uno de los comensales se encuentra con algo que no buscaba y sale despavorida después de confesarlo. Ese es el caso de la pareja formada por Paco Pepe de 51 años y Mariani de 58 y que acabó como el rosario de la aurora.

Paco llegó el primero y le contó a Carlos Sobera que es de Cádiz: "A la gente que me dice que soy un loco, les digo que de Einstein, Newton, Marconi, Tesla o de Arquímedes también decían que eran unos locos". Se declaraba inventor, entre otras cosas de filtros para el intestino. "Quiero inventar para salvar vidas y ganar dinero. Es muy difícil encontrar una mente abstracta como la mía. El genio no nace, el genio se hace", llegó a decir.antes de dejar algunos de sus inventos sobre la barra de "First Dates". Luego llegó la almeriense, Mariani, que confesaba sentirse plena: "Me veo de puta madre, con enfermedades, un ictus y un montón de cosas que tengo. Que el Señor me deje como estoy, me veo estupenda de la muerte". Al ver el invento que su cita le había dejado en la barra, ha pensado que su cita era poeta igual que ella, pero al verlo en blanco ha sentido que era algo absurdo “A mí no me gustan las cosas en blanco”. Mal empecemos.

Nada más entrar a conocerse, Mariani ya lo tenía claro: un hombre bajito que no le atraía para nada “lo siento mucho”. La cena siguió por sus derroteros habituales para intentar que la pareja conecte aunque sea un poco pero Mariani no se convencía: "No conoces a una persona y te dice que es inventor, no sabes si realmente es un científico que ha descubierto la Luna. Pero, cuando escuchas las estupideces que dice, te das cuenta de que te ha tocado el payaso del circo". Todo esto mientras Paco le narraba cómo estuvo a punto de morir hace 28 años: Tuve un accidente. Pasaron los años y me di cuenta que debía ayudar a otros a no perderla. Yo he inventado un corazón mecánico, un gusanito que te limpia los pulmones, un filtro para el riñón…".

Eso sí, se ha fijado en el cuerno que el soltero usaba como vaso y le ha pedido que le dejara probarlo. Mariani ha fingido que le gustaba y que le hubiera gustado que le pusieran otro a ella, pero era mentira “el invento me parece una puta mierda, como todo él". Todo explotó por los aires con el tema de los ojos. Paco confesó que buscaba una mujer para una amistad «y que tenga unos ojazos verdes». Los de Mariani son marrones: "«Estás metiendo la pata hasta el fondo. No sé si te agradan mis ojos marrones, pero por lo menos no te acuerdes de la otra porque es un insulto. Estás delante de una pedazo de mujer y me hablas de los ojos de otra», le espetó ella.

A pesar de los esfuerzos de él, ella ya estaba perdida: "Yo llevo muchos años sola porque quiero, pero este tío no se va a comer un rosco si llega a una cita y te está hablando de los ojos verdes de la otra. Yo no tengo que hablar de mis noches locas, porque no procede. Teniéndome a mí, un pibonazo en frente, vete a la mierda. A medida que ha ido transcurriendo la cena, la ha ido cagando más y más. En un momento ya no sabía qué hacer con este hombre ¿Me está pasando esto a mí? Me ha reventado la paciencia este tío»