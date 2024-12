Hollywood hace presencia esta noche en "El Hormiguero"

"El Hormiguero" regresa esta semana a lo grande con una visita internacional. Recién llegado de los Estados Unidos, el actor Patrick Dempsey, uno de los célebres actores de la nueva precuela de "Dexter", será el máximo protagonista en el buque insignia de Antena 3.

Un carrera increíble

Patrick Dempsey, nacido el 13 de enero de 1966 en Lewiston, Maine, es un reconocido actor, productor y piloto de carreras estadounidense. Creció en una familia de clase trabajadora; su madre, Amanda, era secretaria escolar, y su padre, William, trabajaba en una aseguradora. Durante su juventud, Dempsey destacó como malabarista y participó en competencias antes de decidir perseguir una carrera en la actuación. Su debut en la pantalla llegó en los años 80 con papeles en comedias románticas como "Can’t Buy Me Love" (1987), que le dio fama como un ícono juvenil. Sin embargo, su trayectoria pasó por altibajos hasta alcanzar su punto de inflexión en 2005, cuando fue elegido para interpretar al Dr. Derek Shepherd, conocido como “McDreamy”, en la exitosa serie "Grey’s Anatomy". Su papel como el carismático neurocirujano le valió reconocimiento mundial, numerosos premios y una base de fanáticos leales. Permaneció en la serie durante 11 temporadas, consolidándose como uno de los actores más populares de la televisión. Más allá de la televisión, Dempsey ha trabajado en películas como "Enchanted" (2007), "Made of Honor" (2008) y "Bridget Jones’s Baby" (2016). Además, ha cultivado su pasión por el automovilismo, participando en prestigiosas competencias como las 24 Horas de Le Mans y fundando el equipo Dempsey Racing. Dempsey también ha demostrado compromiso filantrópico. En 2008 fundó el Patrick Dempsey Center for Cancer Hope & Healing en honor a su madre, quien luchó contra el cáncer. Casado con la maquilladora Jillian Fink desde 1999, es padre de tres hijos y divide su tiempo entre su carrera en Hollywood, las pistas de carreras y sus proyectos filantrópicos, consolidándose como una figura versátil y admirada en el ámbito del entretenimiento.

Dempsey compartirá en el programa de la hormigas más famosas de la televisión española a los espectadores anécdotas de su destacada carrera. Además, hablará sobre su pasión por el automovilismo, que lo ha llevado a competir en carreras profesionales e incluso a fundar su propio equipo de competición.