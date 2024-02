Hovik Keuchkerian cuenta en 'El Hormiguero' la obsesión con sus personajes: "Gané 25 kilos y me quité todos los pelos del cuerpo"

'El Hormiguero' abrochó anoche la semana con la visita de los actores Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian, quienes protagonizan una de las series más esperadas del año : 'Reina Roja' . La ambiciosa ficción, basada en el fenómeno literario de Juan Gómez-Jurado, llega a Prime Video el jueves 29 de febrero.

¿Tienes los actores más presión por los lectores que se han imaginado sus personajes? "Ayer puse un cartelito en la rueda de prensa que decía 'No hemos sentido presión por hacer nuestros personajes, hemos sido felices'", aseguró Vicky Luengo.

"Si me has fichado a mí para hacer de Jon, me has fichado a mí. Si has fichado a Vicky para hacer de Antonia, lo mismo. No podemos gustar a todo el mundo", aseveró Keuchkerian.

"Yo soy Antonia Scott, la persona más inteligente del planeta, que lleva tiempo encerrada en su casa, y la reclutan para resolver un crimen", resumió la actriz mallorquina la sinopsis de 'Reina Roja'.

¿Qué pista le dio Gómez-Jurado a Hovik para que pasara el casting? "Me dijo: 'Hovik, te presento a Jon, espero que te guste'". Y, además, "Juan me aconsejó que fuera al casting en traje de chaqueta. Pero no tenía traje, y tuve que ir a la planta juvenil de El Corte Inglés a comprarme uno".

Vicky, a partir de ahora, quiere firmar los trabajos con su nombre original o completo, Victoria: "Mi apellido, Luengo, significa 'largo'; así que realmente mi nombre significa 'victoria larga'".

¿Cuántos kilos ha tenido que subir y bajar Keuchkerian para hacer sus personajes en los últimos años? "Me he metido yo mismo en unos jardines... Me fui de 127 que había conseguido pesar, me fui en tres semanas a 153 kilos para hacer 'El Hoyo 2'; además me quitaba todos los días todos los pelos del cuerpo. La gente me miraba por Bilbao como si fuera un psicópata. Luego en tres semanas me quité quince".

¿Cómo se sentía la intérprete mallorquina combatiendo contra monos imaginarios? "Les pedí que me pusiera monos de mi altura".

¿Estuvo Vicky Luengo a punto de ser atropellada? "En el segundo día de rodaje, Antonia tenía que salir corriendo cruzando los dos carriles de la Gran Vía sin inmutarse, entonces venían coches de especialistas a todo rabo y frenaban justo para no atropellarla. En la segunda toma ella estaba en su puto viaje, y arrancó a correr como una bala, y yo pensaba que la atropellaban. Yo me cabreé con el equipo porque pensaba que se la iban a llevar por delante. Entonces me convertí en su protector", relató el actor de origen libanés.

Keuchkerian, por cierto, se ha leído tantas veces (diez) la novela que le corregía al autor, Juan Gómez-Jurado: "Ahora mismo no hay nadie en el mundo que sepa más de Jon Gutiérrez que yo. Cuando leí los guiones, le corregía la adaptación porque yo pensaba que iba a ser mejor para la serie".