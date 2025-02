Indignación gastronómica: Así reacciona este presentador de la TPA al ser cuestionado por la preparación de este ingrediente

Hasta los ingredientes más sencillos pueden desencadenar discusiones de lo más complejas. Alfonso Arús daba paso esta mañana, durante la emisión de Aruseros, a un fragmento extraído de La cocina de TPA, un espacio conducido por el cocinero Christian González y la presentadora María del Cueto.

En el vídeo en cuestión, el asesor culinario era reprochado por el uso que hacía del aceite a la hora de preparar una elaboración, debido al color de este. En respuesta, González comparaba el problema del color con el que se puede llegar a producirse al utilizar una cámara. "¿El zoom avienta el balance de blancos? No, ¿verdad? Porque respeto su trabajo, pero no respetan el mío", expresaba de manera indignada el chef.

Veredicto unánime en plató

Al escuchar la repetición del suceso, los colaboradores del magazine presentado por Arús han querido dar su opinión. "Bueno, ¿les digo yo a ellos cómo va el zoom? [...] Pues entonces que no me digan cómo tengo que cocinar", comenzaba argumentado el presentador. Entre las razones por las que ha defendido la respuesta de González se encuentra su experiencia en cocinas. "Y ahora me dicen cómo tengo que preparar yo el plato, que soy profesional y llevo 45 años", añadía a sus declaraciones.

A él se le han sumado otros, como María Moya, quien afirmaba que el aceite daba quebraderos de cabeza en otras preparaciones. "Con las frituras hay mucha polémica [...] ahora que también se cocina sin aceite", revelaba la tertuliana.

El chef en profundidad

Christian González es una cara conocida para los espectadores habituales de la Radiotelevisión del Principado de Asturias. El cocinero es responsable, además de presentar el formato anteriormente mencionado, de su propia sección en Siempre al día, programa de actualidad de la misma cadena.

En 2023, el chef publicó "La cocina de Christian González", un libro donde recopila las recetas que ha ido preparando, de lunes a viernes, durante su paso por el ente autonómico.