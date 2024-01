Jenni Hermoso: "Lo correcto fue denunciar... Aunque me han llegado a decir por la calle si te veo, te apuñalo"

La conocida jugadora de fútbol, Jenni Hermoso, se fue de viaje nada menos que a Islandia con Jesús en el "Planeta Calleja" de Cuatro. Y como se podía esperar hubo lugar para charlas y confidencias. No sorprendió que se hablara del tema/ caso Rubiales después de lo ocurrido con el beso que éste le dio en la entrega de premios del pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

La pregunta que circulaba en el ambiente era sobre la denuncia y no se tardó en aclarar: "Tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento", afirmó Hermoso.

Aunque Calleja quiso saber si toda esta locura que se había montado le había merecido la pena y ahí a Hermoso se le quebró la voz: “Lo he pasado muy mal, pero me siento muy orgullosa de cómo reaccionó la gente y yo. He tenido la ayuda de mi psicóloga, que ha hecho que me sintiera con fuerza para seguir con todo. Gané un campeonato del mundo pero ahora he hecho mucho más que eso", apuntó.

Los días siguientes

Y analizó cómo el mejor momento de su vida se tornó en el más difícil sin haberlo elegido: “No he podido vivir ese momento de ser campeonas por lo que vino después. Teníamos muchísimas fotos para ir subiendo cada día, pero no lo hacíamos porque el contexto no nos dejaba. Fue el mejor momento de mi vida hasta minutos después. Pasó eso y seguí riendo, ¿cómo no lo iba a hacer? Yo no busqué ese momento. Estaba siendo campeona del mundo, lo estábamos disfrutando, toda España con nosotras, era imposible meterme en ese momento y pensar lo que había pasado. Me quitasteis el mejor momento de mi vida, me posicionasteis en un lugar que yo no quise estar nunca”, dijo.

Tampoco ha sido fácil la gestión externa: "Me han llegado a decir: 'si te veo por la calle, te apuñalo'. Con el tiempo Jenni Hermoso ha recuperado la sonrisa y la calma.