Joaquín cuenta en 'El Hormiguero' cómo reaccionó su mujer al ver el morreo que se dio con Ana Obregón

'El Hormiguero' cerró la semana con la visita del exfutbolista Joaquín Sánchez, quien acudió para presentar la nueva temporada de 'Joaquín, el novato', que se estrenó a continuación en Antena 3. En esta segunda temporada del programa, Joaquín vuelve a aprender los entresijos de las profesiones en las que brillan sus invitados entre los que se encuentran los presentadores de televisión Ana Obregón y Roberto Leal y el cantante Manuel Carrasco, entre muchos otros.

"Estoy muy bien, Pablo; si lo llego a saber me retiro antes", se presentó el portuense tirando del sentido del humor que le caracteriza. ¿Y cómo es el día a día de un ex jugador de fútbol? "Me sigo levantando temprano y hago cositas por las mañana para mantenerme útil, pero echo de menos estar con los compañeros y tal".

Sánchez sigue vinculado al Betis pero sin un puesto definido: "Intentaré ayudar a mi Betis donde se pueda. Pero con tranquilidad, porque lo necesito. Y después de tantos años quiero sentirme importante y ser útil en el cargo que ocupe", expresó este. ¿Le gustaría al gaditano ser presidente del Betis? "Es algo espectacular, pero ser presidente es algo muy difícil y un cargo de mucha responsabilidad. Que en su día me llega la posibilidad..., pues sí".

Hizo gala el bético de su buen estado de forma: "Juego al pádel y cuido mucho la alimentación". "Al final, tantos años y tanga exigencia al final el cuerpo hace así 'pfff' y se relaja"; eso sí, confesó: "Me duele todo; tengo más dolores que una barriada". Además confesó que antes tenía más sexo, "porque ya no estoy tan en forma, y mi prima no está mucho por la labor"

En relación al cariño de la gente, recordando el gran homenaje que le brindaron en el Villamarín, el exdelantero se siente "un privilegiado, por haberme dedicado a lo que me gusta".

El novato vuelve

La segunda temporada del programa 'Joaquín, el novato' empezó nada menos con Ana Obregón, "que me enseña a ser actor". También esta le enseñó a fingir un orgasmo. "Se portó chapó, me enseñó muchas cosas y se abrió en todos los sentidos", comentó Joaquín.

"Manuel Carrasco casi sale corriendo cuando me escuchó cantar", adelantó el exfutbolista en relación al programa con el cantante onubense. "Lo pasamos muy bien con todos".

"Hay una sección nueva, que cuando termina el programa hacemos un visionado con mi mujer y mis niñas y nos están grabando...", anticipó el bético. "Mis hijas vieron el orgasmo, y cuando preguntaron qué era les dije que una crema para los pies".

Su esposa, Susana Saborido, al besarse Joaquín con Ana Obregón, se vengó dándose un morreo con Paco León, otro de los famosos que enseñarán al novato su oficio.

Barbara Rey le aconseja en otra entrega para ser cupletera de revista: "Fue muy difícil y exigente físicamente". "Sigo siendo un novato, y uno de los consejos que me diste lo sigo a rajatabla: escuchar", le confesó a Pablo Motos.