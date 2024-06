Jordi Cruz sufre un incendio en su restaurante en plena final de “Masterchef”

"MasterChef 12" culminó anoche con la victoria de Ángela, aunque la final no estuvo exenta de tensiones en el concurso culinario de RTVE. Un incidente en el restaurante ABaC de Jordi Cruz dejó fuera de competencia a Samya, cuya participación fue arruinada por un incendio accidental.

Cocina ardiente en "Masterchef"

Ángela, Samya, Gonzalo y María competían por conseguir las dos chaquetillas para el duelo final en dos pruebas de alta dificultad. María ganó la primera chaquetilla al destacarse en el desafío "Sigue al chef", donde los concursantes replicaron un plato de Jesús Sánchez. Los otros tres finalistas se enfrentaron a la última prueba de exteriores en el restaurante de Jordi Cruz. En ABaC, Ángela, Samya y Gonzalo debían preparar dos platos cada uno de un menú diseñado por Jordi Cruz. Ángela fue la más precisa, mientras que Samya tuvo un día complicado, trabajando a un ritmo lento y cometiendo varios errores.

El momento más crítico de la noche ocurrió cuando Samya dejó una sartén en el fuego para recibir instrucciones de Jordi Cruz. "Chicos, tenéis fuego", alertó Gonzalo a Cruz, Samya y Pepe Rodríguez, quienes no se habían percatado del peligro. "¡Me quema la cocina!", exclamó Jordi Cruz mientras intentaba apagar las llamas con sal, asistido por Pepe Rodríguez con un paño. "Samya, casi me quemas la cocina", le recriminó el chef catalán.

Tras la cata, los jueces determinaron que Samya no podía avanzar al duelo final, relegándola a la cuarta posición. Jordi Cruz comentó: "Casi es peor que no tenías nada a que me quemaras la cocina. Me da rabia porque sé que lo podías haber hecho mejor, pero te has bloqueado. Aun así, te agradezco el esfuerzo y la evolución de estas semanas. La lucha en contra de todo el universo e incluso contra ti misma tiene mucho mérito". Pepe Rodríguez añadió: "Gracias por ser como eres".