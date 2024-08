Jordi González se despide de "Lazos de Sangre": "Ojalá haya más programas"

La séptima temporada de "Lazos de Sangre" ya es historia, ¿al igual que el programa? El extraño cierre del maestro de ceremonias del espacio de RTVE, Jordi González, aumenta las dudas de un adiós permanente del programa del ente público que recorre la trayectoria y vida de grandes personalidades de la historia de nuestro país. Un ejemplo de ello es el último episodio emitido en televisión, recordando a la familia Guillén Cuervo.

Dudas sobre su futuro en televisión

RTVE tiene dudas sobre el formato debido a las malas audiencias cosechadas en esta séptima temporada, pasando de un 9,6% en la temporada anterior a un 7,3% en la presente que acaba de finalizar, muy lejos del 13,3% que hizo el espacio en sus inicios. Una bajada sustancial de dos puntos con respecto a la media en torno al 9% que había acumulado en sus temporadas anteriores, siendo este punto un argumento definitorio para la posible conclusión del espacio comandado por Jordi González, que vuelve este fin de semana a presentar "D Corazón". A este terrible dato, hay que sumarle que la productora del programa, Tesseo Producciones, se encuentra inmersa en otro programa de prime time para Mediaset, "Dinastías", cuyo presentador será Joaquín Prat.

"Yo empecé en TVE en 1985, hace 39 años. Y mira dónde estoy ahora, despidiendo un programa. Y nunca sabremos si va a ser el último. Bueno, en mi caso no, porque pasado mañana tengo otro a las dos de la tarde. Pero esto es así. Lo único que sabes seguro cuando empieza un programa es que va a terminar. Y en este caso, este termina. Me gustaría decir que de momento. Ojalá haya más programas y momentos en los que pueda dar las gracias por tener la enorme suerte de hacer lo que me gusta, que me paguen por ello, y nada mal. Porque durante toda la semana estoy viendo como un montón de gente está trabajando y me lo mandan a casa, mientras yo estoy en la piscina. Ojalá me toque hacer esto muchas veces más. Compañeros, ha sido un honor y os llevaría a casa, pero de uno en uno. Muchas gracias, nos vamos hasta… muy pronto", así fue el discurso de despedida del presentador, que atisba que el futuro es muy incierto y nada esperanzador para "Lazos de Sangre".