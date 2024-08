TVE tira piedras contra uno de sus propios programas: "Los enchufes no siempre funcionan"

El nuevo programa de La 1, 'Los Iglesias: Hermanos a la obra', protagonizado por Chábeli y Julio Iglesias Jr., ha generado una oleada de críticas no solo por parte del público, sino también desde el interior de la propia Televisión Española. Las bajas audiencias del espacio han llevado a que el formato sea relegado en la parrilla, pero las críticas más contundentes hasta la fecha se han escuchado durante la emisión del último programa de 'Lazos de sangre' .

Durante el debate del programa, presentado por Jordi González, la conversación se centró en la influencia del apellido en las carreras de los hijos de famosos, utilizando como ejemplo a David y Marina San José, hijos de Ana Belén y Víctor Manuel. En este contexto, la periodista Marta Nebot aprovechó para hacer una crítica directa al programa de los hermanos Iglesias, señalando cómo los hijos de celebridades "a menudo reciben oportunidades en televisión", incluso cuando su éxito es "cuestionable".

Nebot introdujo el tema con una reflexión sobre el apoyo que las familias brindan a sus miembros en sus proyectos profesionales, siempre y cuando estos tengan sentido. Luego, pidió disculpas antes de utilizar el formato de Chábeli y Julio Iglesias Jr. como ejemplo, destacando que TVEha intentado repetidamente lanzarlos como presentadores sin lograr resultados satisfactorios. "Se ha intentado por activa y por pasiva que presenten cosas en televisión con un éxito, digamos, cuestionable...", comentó Nebot. Jordi Gonzálezno dudó en intervenir, corrigiendo a su compañera: "Yo creo que incuestionable", en referencia a las pobres cifras de audiencia del programa.

La periodista y colaboradora de 'Lazos de sangre' continuó con su análisis sobre 'Los Iglesias: Hermanos a la obra', afirmando que muchos espectadores probablemente se pregunten por qué estos hijos de celebridades reciben programas en televisión. "Porque tienen los apellidos que tienen y alguien cree que el talento se hereda. Pero el talento no se hereda y los enchufes no siempre funcionan porque si no das, no das", concluyó la periodista.

El debate del programa de Jordi González, que siguió a la emisión de un documental y alcanzó un 7,1% de cuota de pantalla en La 1, también contó con la participación de otros colaboradores como Valeria Vegas, Gonzalo Miró, Luz Sánchez-Mellado, Isabel González y Nacho Montes. La discusión dejó en evidencia las tensiones y críticas internas dentro de TVE respecto a la programación y el uso de figuras públicas con conexiones familiares en la industria del entretenimiento.