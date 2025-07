La pasada madrugada del sábado 28 de junio al domingo 29, en el T-Mobile Arena de Las Vegas y en tan solo dos minutos, Ilia Topuria hizo historia dentro de las artes marciales mixtas con su victoria número 17 de su carrera, consolidándose dentro de la compañía como uno de los grandes peleadores de la historia al convertirse en el décimo luchador en ser campeón en dos categorías distintas. El hispano-georgiano, campeón mundial de peso ligero tras noquear a Charles Oliveira, estuvo alentado fuera del cuadrilátero por su familia y amigos. La victoria de Ilia Topuria servirá para que HBO MAX realice un documental sobre el proceso de este segundo cinturón en la compañía liderada por el empresario estadounidense Dana White y también ha sido tema central de una de las tertulias del especial verano del podcast de Jordi Wild, que celebró su famoso fin de temporada con un programa de más de 10 horas de duración, el último de este curso de 'The Wild Project', el que se hablaron de muchísimos temas, contando además con grandes invitados como YoSoyPlex.

Para el creador de contenidos español, que tiene más de 12,1 millones de seguidores en su canal principal y más de 6,3 millones en la cuenta de YouTube de 'The Wild Project', espetó que Ilia Topuria está cerca de entrar en el Olimpo de la UFC, pero aún le falta algunos defensas de cinturón más para entrar de lleno en el debate de los mejores peleadores de todos los tiempos. Además, defendió al último rival del hispano-georgiano, espetando que "no está acabado" y que en este deporte lo más normal del mundo es ser campeón con más de 30 años, ya que muchos han criticado la edad del luchador brasileño tras ser noqueado en dos minutos por Ilia. También se sinceró sobre el futuro combate del actual campeón de peso ligero, Paddy Pimblett, un nombre que le ha sorprendido a Jordi Wild ya que siente que es una pelea "que no tiene sentido" por nivel y dificultad, aunque entiende el morbo que genera el pique entre británico e hispano-georgiano.