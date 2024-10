Susi Caramelo revela cómo es trabajar con Pablo Motos

Susi Caramelo, una de las cómicas más queridas del país, es ahora parte de la nueva temporada de “El Hormiguero”, donde se suma a la tertulia junto a Plex y Juan Carlos Ortega para aportar su inconfundible humor.Susi, según declaraciones a "El Mundo", ha hablado sobre su llegada al programa de Pablo Motos y su reciente paso por el fallido “Cuentos chinos” de Jorge Javier Vázquez en Telecinco.

En sus propias palabras, trabajar en “El Hormiguero” ha sido un cambio interesante: “Había visitado el programa un par de veces, incluso pensé que Pablo y Jorge Salvador me querían fichar, pero al final fue para invitarme a ‘El Desafío’. Al principio me daba miedo, pero luego me animé, y de ahí surgió la colaboración en la tertulia”, explica Caramelo. La cómica, perfeccionista y siempre en busca de mejorar, afirma que está ajustándose a los tiempos de este espacio: “Todavía tengo que aprender a dejar hablar más, pero estoy rodeada de gente muy talentosa de la que aprendo muchísimo”.

Sobre su relación con Pablo Motos y Jorge Javier Vázquez, Susi comenta que son experiencias diferentes: “Con Jorge tenía mucha química, creo que eso se veía en pantalla. Con Pablo aún tengo que coger confianza, estoy con más gente en la mesa y me ayuda a integrarme poco a poco”.

Susi recuerda “Cuentos chinos” como una de sus mejores etapas en televisión. Aunque el programa duró poco, asegura que fue una experiencia especial: “Jorge y yo tenemos un humor muy parecido. Me habría encantado pasar más tiempo con él en pantalla, aprender de su estilo y conectar como lo hicimos en ese poco tiempo”.

Además, en la entrevista, Susi recuerda su paso por “Tu cara me suena”, donde tuvo que enfrentarse al desafío de las largas horas de caracterización. A pesar de la dureza del proceso, asegura que repetiría la experiencia, comparándola con “cuando era niña y actuaba para mi madre disfrazada en el salón de casa”.