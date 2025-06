José Antonio Montalbán logra el mayor bote de la historia de 'Cifras y Letras': 252.500€

Llegar y besar el santo. Es imposible pensar una manera mejor de debutar que la realizada por José Antonio Montalbán, un agente de reservas en un gran hotel, que a sus 49 años y en su primer programa de 'Cifras y Letras', escribió con letras de oro su nombre en los anales del concurso del ente público que lidera como maestro de ceremonias Aitor Albizua y que cuenta con Elena Herráiz y David Calle como expertos de letras y números respectivamente. José Antonio se adjudicó el mayor bote de la historia del concurso de La 2, que cautivó ayer a más de un millón de espectadores únicos con una media de 757.000 y un 6,8% de cuota de share.

Así logró su gran victoria en 'Cifras y Letras'

José Antonio, natural de Sóller (Mallorca), logró conquistar el mayor bote en la historia de 'Cifras y Letras', valorado en 252.500 euros, tras una actuación brillante en la ronda final del programa. El tema elegido para ese decisivo momento fue “Más vale maña”, y durante los tres minutos reglamentarios demostró una impresionante agilidad mental al resolver una por una todas las palabras ocultas en los paneles, utilizando únicamente tres comodines. El presentador, Aitor Albizua, le fue indicando cuántas palabras le quedaban, hasta que, con todavía 50 segundos restantes y solo una palabra por descifrar, José Antonio decidió emplear la llave, el comodín que le permitía resolverla automáticamente. Fue entonces cuando se confirmó su victoria, entre gritos de emoción y asombro del público y los expertos del programa, David Calle y Elena Herraiz, quienes no dudaron en felicitarle con un efusivo abrazo. El propio Albizua culminó el momento con un “¡Enhorabuena, ni te lo crees!”, mientras el nuevo campeón permanecía en estado de shock.

José Antonio ha tenido una vida laboral muy diversa (ha sido desde auxiliar de vuelo hasta vendedor online), domina siete idiomas y es un gran aficionado a la numismática. Con el bote conseguido podrá llevar de vacaciones a sus padres, además de entrar en la historia de la televisión pública como el concursante con el mayor bote conquistado de 'Cifras y Letras':