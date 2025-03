José Luis Rodríguez 'El Puma' desvela en 'El Hormiguero' cómo logró recuperar la voz: "Un día descubrí a José Mota y ..."

El icónico cantante venezolano José Luis Rodríguez, más conocido como 'El Puma', ha visitado por primera vez el plató de 'El Hormiguero' este jueves, en lo que ha sido una noche especial tanto para él como para los seguidores del programa de Antena 3. Con más de seis décadas de trayectoria, el artista se ha presentado ante Pablo Motos y las famosas hormigas Trancas y Barrancas para hablar sobre su gira "Encuentro Tour", su salud y sus reflexiones sobre la vida y la música.

A sus 82 años, 'El Puma' sigue recorriendo escenarios y regalando su voz a los fans. Su "Encuentro Tour" lo llevará a varias ciudades de España: el 15 de marzo actuará en Tenerife, el 21 en Vigo y el 26 en Madrid. "Estamos de celebración ahora y seguiremos en la música hasta que Dios quiera", ha afirmado con entusiasmo. Durante la entrevista, el cantante ha confesado que, a pesar de su longeva carrera, ha enfrentado momentos difíciles que lo llevaron a hacer una pausa. "Hubo un compás de espera de unos cinco años", ha explicado, refiriéndose a problemas de salud que lo alejaron temporalmente de los escenarios.

Uno de los momentos más impactantes de la charla ha sido cuando 'El Puma' ha hablado sobre su reciente infarto y el cambio de hábitos que tuvo que adoptar. "Tenía el colesterol muy alto y he comenzado una dieta. Me encanta el queso, pero después del infarto decidí eliminarlo junto con los azúcares, el arroz y otros alimentos. Ahora solo me alimento de proteínas y en un par de semanas he logrado bajar muchísimo los triglicéridos. Ha sido un milagro", ha confesado. Años atrás, el cantante ya había atravesado una grave crisis de salud cuando tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón. 'El Puma' ha recordado el momento en el que se dio cuenta de que algo no iba bien: "Fue fácil, cuando no era capaz de respirar", ha bromeado, provocando risas en el plató de Atremsedia. Luego ha relatado la dureza del proceso: "Fue un camino donde sabías que podías seguir vivo o morir. Nadie te garantiza nada en una operación así".

En un momento sorprendente, 'El Puma' ha contado que, durante su recuperación, ha vivido una experiencia mística. "Estaba con mi mujer en terapia, fui a pedir un vaso de agua y comencé a hablar en una lengua que desconocía. Mi mujer decía que era arameo o algo parecido”, relató. “Un amigo cristiano me dijo que eso era el Espíritu Santo. Nunca en mi vida lloré tanto como ese día". Superar su enfermedad y regresar a la música ha sido un desafío. 'El Puma' ha revelado que tuvo que aprender a cantar nuevamente a los 75 años. "No me salía la voz, fui a varios médicos y estaba muy agobiado. Un día decidí que tenía que reírme para avanzar. Descubrí a José Mota, el cómico, y su humor me ayudó a relajarme y recuperar mi voz". Su historia de lucha ha emocionado al público, y Pablo Motos ha aprovechado para destacar la importancia de la risa en la vida. 'El Puma' ha coincidido con la postura del presentador valenciano: "La risa, al igual que el llanto, te hace sentir que estás vivo. Mejor es la risa".

Por otra parte, uno de los momentos más divertidos de la entrevista ha llegado cuando Pablo Motos ha mencionado la emblemática canción "Pavo Real". "Yo esta canción la he cantado varias veces, pero nunca entiendo la letra", ha bromeado el presentador. 'El Puma' ha explicado que la canción fue escrita en 1954 por un músico venezolano y que él decidió adaptarla inspirándose en los coros de Aretha Franklin. "La estrené en el Festival de Viña del Mar y en ese momento me vieron 20 millones de personas aquí en España porque solo había dos canales: La 1 y La 2", ha recordado. El cantante también ha rememorado sus inicios en la música y su gran salto a la fama en los años 70 y 80, cuando se consolidó como un ícono de la música latina con éxitos como "Dueño de nada" y "Agárrense de las manos". Además, ha recordado su carrera como actor y cómo su imagen de galán lo ayudó a abrirse camino en la industria del espectáculo. "Nunca he dicho que no a nada. Siempre digo que sí, y así he podido hacer de todo", ha compartido con una sonrisa.

A lo largo de la conversación, 'El Puma' también ha hablado con honestidad sobre la importancia de prepararse para el futuro. A sus 82 años, el artista ha dicho que ha aprendido a entender el desapego. "El desapego hay que ir practicándolo desde ya, porque nunca se sabe cuándo va a llegar el momento de partir. Mi idea es llegar a los 90 años", reflexionado. "Dios dice que hay que amarlo sobre todas las cosas y ahí empiezas a saber que el desapego hay que practicarlo". Estas palabras han generado la ovación del público presente en 'El Hormiguero'. El artista venezolano ha pasado por momentos difíciles, pero ha logrado superarlos con entereza y mucha fe. Su doble trasplante de pulmón en 2017 fue una prueba de fortaleza, y su regreso a los escenarios con "Encuentro Tour" es una prueba de su amor inquebrantable por la música.

A lo largo de su carrera, José Luis Rodríguez ha acumulado numerosos éxitos que lo han convertido en un ícono de la música latina. Canciones como "Dueño de nada", "Pavo real" y "Voy a perder la cabeza por tu amor" han sido coreadas por varias generaciones. "Siempre he tratado de dar lo mejor de mí y de transmitir un mensaje positivo a través de mi música", ha confesado en el programa líder de audiencias en el access prime time. El artista también ha compartido su visión sobre la importancia de la autenticidad en la música: "Si la gente se conecta con lo que cantas, es porque lo que transmites es real. Lo que dices tiene que salir del corazón".

A pesar de llevar más de cinco décadas sobre los escenarios, 'El Puma' no muestra señales de querer retirarse por completo. "Quiero irme despidiendo poco a poco de mi gente en Europa e Hispanoamérica, pero si Dios me lo permite y me da más tiempo, seguiré", ha comentado. Su gira "Encuentro Tour" es una muestra de ello. El cantante visitará varias ciudades españolas en marzo, entre ellas Vigo, Madrid y otras localidades. En su conversación con Pablo Motos, también ha mencionado nuevos proyectos en el horizonte, aunque no ha revelado demasiados detalles.