Josema Yuste estalla: "La cultura no es de izquierdas"

Esteso y Pajares, Mota y Juan Antonio Muñoz, Florentino y Segura, todos ellos son grandes dúos cómicos de nuestro país, pero ninguno causó tanta expectación durante la década 80 y 90 de nuestro país como "Martes y Trece", personificados en los humoristas Millán Salcedo y Josema Yuste. El actor y humorista madrileño ha levantado revuelo tras sus últimas declaraciones en 'La noche golfa', el late night que lidera Miguel Lago en Telemadrid.

La libertad de Josema Yuste

Josema Yuste no se ha mordido la lengua al hablar de la relación entre política y cultura, reivindicando la independencia del arte frente a ideologías. “La cultura no es de izquierdas, que la gente no se equivoque. La cultura es de los artistas y nosotros se la brindamos al público”, recordó, citando el discurso que ofreció en 2021 cuando recibió, junto a Millán Salcedo, la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas. En un tono firme, también defendió su libertad de expresión: “Siempre he dicho lo que pienso, nunca me he escondido. Creo que es hora de que muchos artistas salgamos del armario. Cuando algo es tan evidente como lo que está pasando ahora, no hay que callarse. Hay que decirlo y hablar, cueste lo que cueste”.

El humorista madrileño fue más allá en su análisis político actual, dejando clara su postura crítica: “Se supone que estamos en democracia, y digo se supone, pero la gente que no está de acuerdo, los socialistas… Voy a hablar muy claro: los que no están de acuerdo, lo pagan caro”. Yuste hizo alusión directa a la situación interna del Gobierno: “En el Gobierno, el que no está de acuerdo con el presidente, lo paga caro. Se ha visto. Todo lo que digo está en la hemeroteca, con lo cual yo no miento”. Cerró con una advertencia sobre el riesgo de expresar opiniones contrarias al oficialismo: “Espero que el artista que piensa y dice lo que piensa, y que no está a favor en muchas cosas de este Gobierno, como es mi caso, no le pase algo. Porque si le pasa algo, sería casi una dictadura”, espetó finalmente Josema Yuste, quien recibió el aplauso tanto del público como del presentador.