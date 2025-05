Susana Díaz sobre la purga interna de Pedro Sánchez: "Me borran del PSOE porque mi posición política no ha cambiado"

Las filtraciones de los mensajes entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez han reabierto una de las heridas más profundas del PSOE. Entre las conversaciones que han salido a la luz figura una referencia directa a la ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a quien Sánchez se refería diciendo que estaba “jodida”. En una entrevista con 'Espejo Público', Díaz no ocultó su incomodidad al revivir aquellos días, está vez desde el plató de Antena 3.

La reflexión de Susana Díaz 24 horas después de la filtración

En su intervención en 'Espejo Público', Susana Díaz se mostró visiblemente afectada al recordar las consecuencias personales y políticas que sufrió tras su enfrentamiento con Pedro Sánchez en las primarias del PSOE. “Te diré, jodida de verdad”, confesó a la presentadora, asegurando que aunque en su momento intentó minimizar lo que le contaban, con el tiempo comprendió que “era aún peor de lo que yo creía”. Díaz relató que el sufrimiento no fue solo suyo, sino también de su entorno más cercano: “Mi familia sufrió un montón. Ayer mi madre seguía diciendo: ‘¿Cómo te encuentras?’”. La expresidenta andaluza lamentó especialmente el daño a quienes la apoyaron: “Ayer recibía mensajes de muchos de ellos diciendo: ‘Lo volvería a hacer’, pero piensa que el daño me lo hicieron a mí”. Reconoció que, tras las primarias, muchos de sus compañeros fueron represaliados: “Allí no quedó nadie en los cargos de responsabilidad que hubiera aguantado conmigo hasta el final”.

Díaz señaló que la raíz del conflicto político no fue el 1 de octubre de 2016, como comúnmente se afirma, sino un comité federal anterior: “Todo empieza en un comité en diciembre de 2015. Allí debatimos si se podía gobernar con cualquiera y a cualquier precio, y mi posición fue que no”. A partir de ese momento, según explicó, comenzaron los intentos de apartar a quienes defendían esa postura. “A mí me llamaban ambiciosa, navajera, malvada”, afirmó, asegurando que incluso se le atribuyeron frases que nunca pronunció. Díaz relató el aislamiento que vivió tras ese proceso: “Había actos del partido en los que la gente no me saludaba para que no los vieran conmigo”. Pese a todo, afirmó no guardar rencor y agradeció el respaldo recibido en la calle y en los medios: “Me abristeis una ventana, y si me la abrieron es porque algo aportaría”. Terminó reivindicando su coherencia: “Sigo defendiendo la misma posición política. No he cambiado. Y eso es lo que parece que algunos no perdonan. Yo creo que me quieren borrar del partido porque mi posición política no ha cambiado”, afirmó con contundencia. Reprochó que se intentara eliminar todo rastro de quienes la respaldaron: “No salía ni en los actos del partido”. Incluso llegó a saber que no era bienvenida en campañas municipales: “Les hacían llegar el recado desde Ferraz: ‘Susana Díaz no es bienvenida’”. Aun así, defendió su coherencia: “Sigo creyendo en lo mismo que defendí entonces”, reivindicó. “No guardo rencor, pero me dolió profundamente que se intentara borrar una parte del PSOE que simplemente no estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa para gobernar”, espetaba la ex baronesa socialista.