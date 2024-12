Millán Salcedo arremete contra Flo: "Feo, gordo y sin talento"

En un ataque dialéctico sin precedentes, Millán Salcedo arremete contra Florentino Fernández, al que califica de "gordo, feo y sin talento". No se conoce de dónde viene esta animadversión del ex componente de "Martes y Trece" contra Flo, aunque parece ser que procede del "rencor" que Millan siente hacia Josema Yuste, el que fuera su compañero de dúo humorístico, con el que se ve que no acabó bien su relación personal y profesional. Un secreto a voces que se conocía en el mundo artístico desde hacía mucho tiempo.

Salcedo echa mano del sarcasmo cuando afirma que "Josema montó un dúo teatral con Flo porque pensó que ahora me lo monto con otro gordo y feo y me lo sigo llevando crudo. Porque yo era él gordo y feo del dúo "Martes y Trece, pero tengo talento, algo que no tiene Flo".

De momento, ni este último ni Josema han respondido al ataque un tanto desmesurado de Millán, pero desde el entorno del segundo nos llega la convicción de que "lo único que pretende Millán es hacer daño, desde que rompió con Josema no es que se haya significado por sus actuaciones en solitario. Aún así, no entendemos su reacción tan absurda, porque Flo nunca le ha hecho nada. Es incomprensible..."

Tampoco Flo entiende esta salida de tono de Millán, pero no es un hombre al que le guste entrar en polémicas innecesarias. Pero sabemos que le han sentado muy mal las insólitas declaraciones en su contra.