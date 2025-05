Carlos Latre sobre el fracaso de 'Babylon Show': "Era una masa que no dejaron ni meter en el horno"

Carlos Latre estaba asentado en Atresmedia, siendo el jurado que nunca se había perdido una edición de 'Tu cara me suena' (Àngel Llàcer también entraría en la lista aunque su presencia en la temporada 11 por su enfermedad fue anecdótica), además de sus colaboraciones en 'El Hormiguero' y otros espacios del grupo de comunicación líder en España. Sin embargo, quiso darle a su vida profesional un giro de 180º grados, mudándose a la carretera Fuencarral y comandar el programa del access prime time 'Babylon Show', un espacio televisivo de otra época que fue un auténtico descalabro en cuanto a audiencias, que no pudo ni siquiera competir con Antena 3 y La 1 y se canceló a las primeras de cambio. El viernes, el humorista se sinceró con Miguel Lago en el talkshow del gallego en Telemadrid, 'La noche golfa'.

Evita utilizar la palabra rechazo

Carlos Latre se ha sincerado en una charla con Miguel Lago sobre lo que supuso para él el fracaso de 'Babylon Show', el programa con el que regresó a Mediaset tras años de éxito en Antena 3. Aunque reconoce que no funcionó en audiencia, Latre rehúye la palabra "fracaso" y lo ve como un aprendizaje: “Yo no llevo fracasos, ya para empezar esa palabra… es aprender”. El humorista explicó que Babylon apenas tuvo margen para crecer: “No era un bebé, era un embrión de programa. Eran pilotos que íbamos haciendo en directo. Era una masa que no la dejaron ni meterla en el horno”. También criticó la falta de paciencia en la televisión actual: “El 95% de los formatos no funcionan. En este país televisivo que tenemos, la paciencia no existe”. Aun así, quiso dejar clara su actitud: “Yo no hago guerras, yo hago televisión, yo hago entretenimiento”. Para Latre, la televisión “está llena de intentos” y no todo puede salir perfecto, pero defiende que Babylon tenía potencial y que, con más tiempo, podría haber funcionado.

En su reflexión, Latre destacó que enfrentarse al reto de presentar un nuevo formato tras una larga trayectoria como imitador fue especialmente complicado. “Tenía que convencer a una audiencia que decía: ‘¿Pero si tú eres imitador, para qué te metes a presentador?’”, señaló. Criticó que en España el público tiende a encasillar: “Si tú eres imitador, te mueres imitador en este país. No tienes derecho a evolucionar ni a mejorar”. Además, explicó que el contexto de emisión tampoco ayudó: competir con gigantes como 'El Hormiguero' y 'La Resistencia' fue como lanzar un nuevo formato “en medio de un maremoto”. A pesar de todo, asegura que Babylon fue una gran experiencia personal y profesional: “Para mí ha sido un gran aprendizaje. Televisivamente, no pasa nada”. Y añadió con filosofía: “Mañana viene otro formato, mañana empiezo con 'Got Talent', mañana me fui con Calleja a Nepal, que me fue de maravilla”. Su visión es clara: asumir los altibajos con naturalidad y seguir adelante, con la convicción de que lo importante es seguir creando.