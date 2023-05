Josie: «Me niego a que sepan cómo soy; no me interesa»

«No es normal que un no cantante gane una gala». Pero es que Josie, que participa en esta temporada de «Tu cara me suena» en Antena 3, no es normal. Han sido siete meses de trabajo extenuante que han dado su fruto y ha ganado la última gala, teniendo en cuenta que este periodista y estilista de moda no sabía ni que cantara bien.

¿No sabía que cantara bien?

Es como si yo te digo a ti que vayas a cantar a un programa. Nunca había cantado; ni en público ni nada. Es verdad que tienes que tener un perfil televisivo, que yo sí que he tenido durante 15 años que llevo en la tele, y creo que es lo que les gustaba de mí; les haría gracia o lo que fuera. Pero nadie pensó, ni yo mismo, que lo iba a hacer bien. Es normal que una cantante gane una gala. Nosotros, para ganar una gala no sabes lo que tienes que hacer; es imposible.

Quizá le vieron de humorista

La gente no se da cuenta de que yo soy un profesional de la información de moda y de la televisión. No soy humorista; no soy actor; no he ido a Cristina Rota ni a Juan Carlos Coraza en mi vida. Tampoco querían que hiciese teatro. Y tampoco he cantado nunca: ni en misa, ni en la ducha... Fui a intentar probar si yo iba a aguantar 16 galas y tuve que probar mi voz. Es algo físico, la respiración, las cuerdas vocales..., si no es que estás afónico o muerto directamente. Es un concurso muy duro. Todo el mundo cree que «Supervivientes» es súper duro porque hay mosquitos o hay fuego que te quema. Pero aquí es un nivel de cortisol que no te lo puedo explicar.

¿Cómo fueron esas pruebas?

Me fui a una escolanía y allí me probaron la voz y me dijeron que les encantaba; que qué pena que no haya cantado hasta ahora. Que tiene cierta gracia. Ya no te digo un don, eso lo tienen los cantantes de verdad de mi programa. Me dijeron que sí, que podía aguantar si aprendía. Tienes que aprender a respirar otra vez y trabajar con el diafragma. También es algo mental, porque para aprender tantas letras en tan poco tiempo es muy complicado. Parece que estoy diciendo que estoy bajando a una mina. Hay peores trabajos, pero ‘Tu cara me suena’ es una mina de la televisión.

¿Cómo fue el reto?

Invito a todo el mundo a que deje de hacer sudokus y se ponga a memorizar semejante letra, que es muy difícil rapear en cualquier tema, pero este es especialmente complicado. Es una canción llena de referencias, un idioma aparte que ha hecho este Villano Antillano, que es un fenómeno. Me lo propusieron y dije ‘es imposible de aprender’. Hice el esquema de esto y sabía qué teclas tenía que tocar para memorizar aquello. Luego el coach me tiraba cojines mientras yo lo recitaba. Es un rap que nunca se me va a olvidar en la vida.

¿Quién es Josie?

Después de 15 años creo que la gente me tiene más visto que el Tebeo. Pero lo bueno de alguien que están en la televisión es que nunca lo terminas de conocer. Los personajes televisivos están mega expuestos. Me niego a que sepan cómo soy completamente; no me interesa. ¿Quién es Josie? La gente quiere que esté en la televisión por mi autenticidad. Haré lo que quiera de mí. No seré tan famoso, desde luego, pero hay cosas por las que no voy a pasar, cosas que no voy a contar, porque no me apetece.