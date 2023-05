¡Josie barre en 'Tu cara me suena'!: "Llegó la que descabrona"

Máxima puntuación de público y jurado para Josie en una actuación histórica en la que imitó a Villano Antillano con "Mala mía". Es la primera vez en la edición que no gana un cantante, y que el trabajazo del estilista se impone por fin, de hecho, ya rozó con la yema la victoria hace un par de programas. Por su parte, Miriam Rodríguez, con una gran interpretación de Amy Wineshouse que la dejó segunda, casi desbanca a Jadel del primer puesto de la general.

Crónica de una noche de estrellas

Octavo programa ya de la décima edición del programa de imitaciones de Antena 3 'Tu cara me suena' , conducido por Manel Fuentes. Después de la tercera victoria de la temporada de la fantástica Andrea Guasch y la ausencia de Merce por motivos de salud, los concursantes del talent musical se enfrentan a nuevos apasionantes retos.

Precisamente es la polifacética artista catalana Andrea Guasch quien rompe el hielo de la velada con una interpretación de Jerry Lee Lewis, concretamente del tema "Great balls of fire". ¡Rock and roll! Esta chica se desenvuelve bien en cualquier registro, aunque no sean los más favorecedores.

Le sigue otra de las grandes de la edición, la simpatiquísima humorista Susi Caramelo, que confiesa que " de niña di clases de baile, pero tengo la capacidad pulmonar de un hámster", haciendo de Rafaella Carrá con "Bailo, bailo".

Amy Winehouse recobra vida en la voz de la sexy Miriam Rodríguez, que amenaza asaltar el liderato general con "Rehab". La conversión física es admirable, y la inimitable voz de la británica es un poquito más imitable gracias al gran trabajo de la cantante gallega. El relevo lo toma el gracioso colista Agustín Jiménez con "Mi casita de papel" de 'Topolino Radio Orquesta'. Meritorio, de las mejores actuaciones del humorista.

Llega la hora del todavía líder Jadel que esta semana imita a Bruno Mars con "Versace on the floor". El canario presenta sus credenciales para volver a vencer. Le sucede un momentazo con la Anne Igartuburu más sexy cantando con la presencia y consejo de Ana Torroja nada menos para cantar "Un año más" de 'Mecano'.

Que se pare el tiempo porque llega Josie haciendo de Villano Antillano y su "Mala mía" junto a Bizarrap. Vamos de hito en hito. ¡Tiene que ganar! Pero antes de las votaciones ¡vuelve Merche! con La Pantoja: "El moreno", un tema que la gaditana lo hace suyo y se lo lleva a su terreno. Madre mía, qué nivel: otra aspirante clara a todo.

Cierra las imitaciones Alfred acompañado de Marina Carmona para interpretar "Breaking free" de Troy & Gabriella. Notable.

Puntuaciones

Puntos del jurado: 39 para Andrea Guasch, 21 para Susi Caramelo, 41 para Miriam Rodríguez, 16 para Agustín Jiménez, 40 para Jadel, 29 para Anne Igartuburu, ¡48 para Josie!, 38 para Merche y 26 para Alfred.

Puntos del que decide, el público: 4 para Agustín, 5 para Susi, 6 para Alfred, 7 para Anne, 8 para Merche, 9 para Jadel, 10 para Andrea, 11 para Miriam y 12 para Josie.