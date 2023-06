Kabir Bedi (Sandokán) cuenta por qué temió por su vida en un El Corte Inglés de Madrid

'El Hormiguero' recibió, por primera vez, al actor Kabir Bedi, inolvidable protagonista de 'Sandokán', serie de televisión basada en la novela de Emilio Salgari que se convirtió en un fenómeno social en los años 70 en España e Italia. El intérprete visitó el programa de Antena 3 para presentar su autobiografía, titulada 'Historias que debo contar', que está a la venta desde el 24 de mayo, y la cual firmará en la Feria del Libro de Madrid entre el 6 y el 8 de junio.

Arrancó el forzudo (ahora intelectual) regando los oídos de Pablo Motos en castellano: "Pablo, me honra estar en el programa más importante de España". Luego se pasó a su lengua materna, el inglés.

"Es un honor enorme que me pidiesen que interpretara a Sandokán; estoy orgulloso, es un grandísimo honor que me cambió la vida para siempre", comentó en relación a su papel en la popular serie. En relación al encasillamiento actoral, Bedi relató que "Sandokan fue un éxito tan enorme que ningún director en Europa y Hollywood me quiso ofrecer un papel diferente".

En sus mentado libro de memoria relata una anécdota "inolvidable" en un El Corte Inglés de Madrid "Me llevaron a firmar libros, y me dijeron que estaba tan lleno que tenía que irme porque el edificio no aguantaba tanto peso; al salir, me rodearon tantos fans que temí por mi vida y tuve que ir saltando de coche en coche (aparcados); me llamó la policía porque había arañado y abollado por lo menos 30 coches".

La primera vez que Sandokán fue consciente de su fama fue "cuando llegué a Roma y bajé por la escalerilla del avión, y vi que había como 60 paparazzi, y yo pensé que debía haber un famoso actor en el avión". Otra curiosidad es que a Los Beatles los conoció personalmente antes de ser muy famosos: "Yo empecé a trabajar en la radio y me fui a buscar a The Beatles cuando vinieron a La India para entrevistarlos. Fui a su hotel y les dije que el gobierno indio obligaba a que hicieran una interviú en la única radio pública del país (era una artimaña)."

También Bedi fue el pionero en participar en una película de James Bond "Fui el primer actor indio; hacía de sij, mi casta paterna. Fue maravilloso".