Katerina responde a la acusación de Raquel Bollo sobre Manuel en 'Supervivientes 2023': ''Tengo amigos''

A mediados de abril la audiencia de ‘Supervivientes 2023’ ponía fin al concurso de Katerina Safarova. La rusa fue expulsada del reality de Telecinco dejando a uno de sus compañeros, Manuel Cortés, con una mano delante y otra detrás. Ambos concursantes aprovecharon su estancia en Honduras para darse la oportunidad de conocerse pero el destino quiso que la modelo fuera eliminada antes que él.

A pocas semana de poner fin al concurso de Mediaset, el cantante andaluz le relataba a sus compañeros lo mucho que se acuerda de su ex compañera de reality y lo que le rondaba por la cabeza. "Lo que pasa que ella estará disfrutando a tope. Me refiero a fiesta, aunque ella puede hacer lo que quiera. Si está con otra persona pienso que me ha mentido durante las cosas que ella me decía, pero por otra parte pienso que tampoco somos novios como tal y que tiene opción", decía el hijo pequeño de Chiquetete.

Momentos más tarde, los compañeros comentaban si Kat era la causante de la no conexión entre Artùr y Manuel a lo que el cantante no dudó en cambiar el tema y responder dejando claro sus planes con ella. "Kat y yo tenemos planes que hacer cuando salgamos de aquí, ella me dijo que iba a estar esperándome, que iba a estar apoyándome y animándome, que pensara que ella me iba a estar viendo", concluía Manuel.

Katerina responde y Raquel Bollo reprocha

La rusa, que se encontraba en plató, al escuchar las palabras que Cortés le dedicaba no podía evitar sonreír antes de confesar la ilusión que le hacía. "Me hace mucha ilusión que hablen de mí, que él siga acordándose, como nunca mandó ningún saludo estando ahí... Pensaba que se había olvidado, al final yo le veo, cómo está. Yo me fui y le dije que los planes que vamos a hacer, los sigo queriendo hacer, luego se verá", confesaba.

Katerina y Manuel Mediaset

El presentador, Carlos Sobera, se dirigió a Raquel Bollo, madre del concursante, para saber ‘’si se llevaría a Katerina como suegra a Sevilla’’. "No, la suegra no porque no son novios. Lo que sí te digo es que lo que me parece extraño que cuando una persona te gusta, está concursando y está nominado, al menos lo apoyas y ella nunca pidió el voto para Manuel pero si para Diego", le soltaba Raquel a Katerina quien no ha dudado en responderle. "A parte de tener una relación cercana con Manuel en el concurso, tengo amigos’’, concluía Safarova.