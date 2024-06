Kike Calleja no se corta y clama contra “Supervivientes 2024”: “Es injusto”

Kike Calleja ha expresado su descontento en el programa ‘Vamos a ver’ debido a lo sucedido en la emblemática ‘mesa de las tentaciones’ de ‘Supervivientes’ con la concursante Marieta. La audiencia se mostró indignada durante el último tramo de la gala de ‘Tierra de Nadie’ cuando la organización del programa puso a Marieta en una situación difícil, obligándola a cortarse hasta sesenta centímetros de su preciada melena a cambio de un perrito y la oportunidad de ver a su madre.

Trato desproporcionado entre unos y otros

Este acto ha sido calificado de “injusto” por los espectadores, quienes criticaron duramente a la organización de ‘Supervivientes’ por considerar que ver a su madre no debería haber sido parte de la dinámica de las tentaciones. A lo largo de la edición, ningún otro participante tuvo que hacer un sacrificio tan grande para ver a su familiar. Kike Calleja, denunciando esta situación, comentó: “Estaban descompensados los sacrificios porque lo que le hicieron hacer a Aurah (aceptar las órdenes de los líderes hasta el jueves a cambio de una hamburguesa XXL) no tiene nada que ver por ejemplo con lo que le han hecho a Marieta (cortarse 60 de los 85 centímetros de su pelo), que a mi eso sí que me parece un acto… un acto mucho más importante”. Esta declaración reflejó el sentir de gran parte del público, que considera desproporcionado el sacrificio exigido a Marieta.

Joaquín Prat secunda a Kike Calleja

Además, la gala generó más críticas cuando, por falta de tiempo, dejaron a Blanca Manchón y Pedro García Aguado sin la oportunidad de optar a las recompensas. El grito desgarrador de Blanca, que calificó el acto de “muy cruel”, fue estremecedor. Laura Madrueño comunicó que no había tiempo para que participaran en el juego, lo que dejó a Blanca visiblemente afectada.

Joaquín Prat también se sumó a las críticas hacia la organización, lamentando: “Hombre, es que es una faena ver cómo a los otros le ofrecen la posibilidad de una recompensa a cambio de un sacrificio y tú te quedas ahí sin ni siquiera la posibilidad y viendo cómo se están poniendo los otros morados”.Este incidente ha generado un intenso debate sobre la equidad y justicia en las dinámicas de ‘Supervivientes’, con muchos espectadores y comentaristas pidiendo una revisión de las reglas para evitar futuros descontentos y asegurarse de que todos los participantes sean tratados con la misma consideración.