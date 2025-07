Marta Flich aclara su futuro tras abandonar 'Todo es mentira': "Tengo oportunidades para las que tengo que estar muy a la altura"

En el mes de abril, Marta Flich anunciaba su marcha de 'Todo es Mentira', el magacín de actualidad vespertino que lidera Risto Mejide que durante la época estival estaba comandado por la economista, presentadora y actriz valenciana. Tras siete arduos veranos, Marta ha querido tomarse un descanso para volver con más fuerzas que nunca a comandar nuevos proyectos televisivos y ha reconocido que ya tiene sobre la mesa ofertas muy interesantes, de las que debería demostrar estar a la altura, destacando dos que le llaman bastante la atención y que pueden convertirse en un futuro muy cercano en el nuevo proyecto de Marta Flich.

Descansando, pero no por mucho tiempo

Marta Flich ha definido su reciente salida de 'Todo es mentira' como una decisión natural y bien meditada. Según explicó, despedirse justo antes del arranque de los relevos veraniegos (época en la que solía ponerse al frente del programa) fue un gesto coherente con su ciclo en Mediaset. Aunque no tenía planes concretos en ese momento, aprovechó el anuncio en directo para lanzar un guiño profesional a los espectadores, sabiendo que estaba ante una audiencia de más de dos millones de personas. "Por la tarde el teléfono no paraba de sonar", reveló. Desde entonces, Flich se ha encontrado en plena reflexión sobre su siguiente paso profesional, valorando cuidadosamente entre varias propuestas. Ha comentado que su interés está más cerca del infoentretenimiento, con preferencia por formatos en directo y diarios, ya que se alinean mejor con su perfil y energía. Lejos de precipitarse, insiste en la necesidad de tomarse el tiempo necesario para elegir bien y adaptarse al tipo de contenido en el que realmente pueda aportar valor con su experiencia y personalidad.

Actualmente, Marta Flich se encuentra valorando tres proyectos concretos, aunque admite que hay dos que le entusiasman especialmente y tiene que "demostrar estar a la altura". Asegura que no se ha detenido a discutir cuestiones contractuales, ya que para ella lo fundamental es el contenido y lo que puede aportar al formato, dejando los detalles a su representante. En ese sentido, insiste en que afronta esta etapa con humildad y plena conciencia de los retos que puede implicar: “Puede que llegue a un sitio y no encaje, y tenga que irme a casa. Es parte del riesgo”. Pese a los rumores que rodearon su salida de Mediaset, Flich ha sido clara en que no hubo ningún conflicto, sino simplemente el cierre de una etapa. Explicó que la cadena le ofreció otro proyecto, pero era de corta duración y no lo vio adecuado. Aun así, mantiene una buena relación con su anterior equipo y dejó abierta la puerta para futuras colaboraciones si surge un formato que encaje con su perfil. “Cuando llegue algo que tenga sentido, nos sentaremos a hablar”, afirmó con cercanía y gratitud en la entrevista realizada por el medio especializado Formula TV.