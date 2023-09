Leo Harlem vuelve con más humor y terapia de grupo

Está comprobado que la risa es el mejor remedio para los males del cuerpo y el alma. Da igual que el día se haya torcido y la llegada a casa sea otro drama en el que no nos apetece nada que nos haga pensar. Pero podemos consumir pequeñas pildoritas de felicidad en dosis de monólogos de 22 minutos que nos permitirán desconectar del todo y reírnos hasta de nosotros mismos y nuestras miserias. Y ese es el cometido de las «Leo Talks», que han vuelto este mes a Movistar Plus+ con nueva temporada, la segunda, y ocho nuevos episodios. En ellos el maestro de ceremonias, el humorista Leo Harlem, nos deleitará con las locuras más disparatadas ayudado por su asistente virtual «con voz de Gloria Serra», Chari.

Y son los problemas cotidianos a los que nos enfrentamos todos los que centran las acometidos irónicas de Harlem, especialista en sacarle punta a la comparativa más absurda. Como dice él al principio de cada pieza, es un programa «que no aporta ninguna idea, pero te quita las que tienes». Si en la primera entrega habló de tecnología, paternidad, celebraciones, ocio hiperactivo, emprendedores y culto al cuerpo, en esta ocasión centra sus dardos en otras ocho tonterías del ser humano. Bajo el título «Bendita adolescencia», Harlem arremete contra la llegada de los extraterrestres a la tierra bajo el nombre de adolescentes. En seguida volveremos a ver a Chari, su asistente de voz, que llegará con nuevos datos, que en ocasiones contextualiza con datos el chiste y da pie al siguiente gag, pero que a veces se atasca en la fluidez del monólogo. Además sus gracias son incluso mejores que las del propio humorista protagonista. Ya desde este primer capítulo vemos en el componente «desmotivador» que acompaña a las reflexiones de Leo, que ademanes mediante exagera hasta la parodia a los jóvenes de ahora, sus comidas, sus ropas y sus palabras y donde convenientemente ha añadido cosas nuevas, pero también alguna vieja gracia. El propio formato de charla de coach americano ya tiene un punto extra imaginándonos el fracaso.

Como segundo tema risible, Harlem convoca en esta serie en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio) el tema de «Tener pareja», en la que desglosa clásicos del humor sobre los distintos tipos de «pelaje» de las parejas actuales y sus gustos, también de redes sociales, y nos confiesa que lo bueno de sus monólogos es que pasas 22 minutos sin discutir con tu pareja. Aunque no hay que restarle mérito a hacer humor en estado puro y con un estilo muy reconocible. Para el resto de episodios, el humorista ha preparado un viaje por el auge de los animales de compañía, la obsesión por la salud o la moda de lo «foodie», que en manos de Harlem se convierten en objeto de actualidad cuando sobre el escenario los compara con las cosas en España, o en su propio pueblo. Leo Harlem nos propone un nuevo punto de vista basado en sus experiencias personales y en su particular forma de ver la vida. Solo él podría pararse a plantear preguntas tan trascendentales como ¿qué convierte en maldita una Navidad?, ¿qué implica tener pareja en nuestros días?, o ¿por qué tenemos miedo a la vejez? También solo Leo Harlem puede darle las respuestas adecuadas.

Las charlas «desmotivadoras» de «Leo Talks» llegaron precedidas por el éxito de «Leo Harlem, 20 años no es nada», el monólogo con el que Leo celebraba sus dos décadas sobre los escenarios. Este espectáculo, estrenado en abril de 2022, y la primera temporada de «Leo Talks», están disponibles bajo demanda en Movistar Plus+.