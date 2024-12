Lío en X entre el matemático de "Cifras y Letras" y el "facha" de Horizonte

Ángel Gaitán ya lleva mucho tiempo siendo conocido, gracias a las redes sociales con videos relacionados con el mundo del motor, divulgando y ayudando a quien lo necesite, al igual que denunciar prácticas abusivas de fabricantes de automóviles. Más recientemente, ha aparecido como tertuliano en el programa "Horizonte" de Iker Jiménez, y su declaración como "facha" en uno de ellos, no paso desapercibido por la audiencia. Además, hace más de diez días realizó un video en su cuenta oficial de YouTube explicando que el plan de ejecución para ayudar a los afectados por la DANA, gracias al dinero recaudado a través de donaciones. Aunque ya había ayudado previamente, como se pueden apreciar en muchas de sus publicaciones en redes sociales, Gaitán sigue con su labor humanitaria para paliar la trágica situación de los vecinos y vecinas valencianos que han sufrido daños con respecto a la DANA gracias a un plan, que ha sido cuestionado en ciertos puntos por David Calle, matemático que se hizo famoso también en reyes gracias a la divulgación matemática en YouTube, ayudando a centenares de alumnos y alumnas con problemas matemáticos y que actualmente ejerce labores televisivas gracias al programa "Cifras y Letras".

Los datos no cuadran para David Calle

Aunque no ha puesto en duda la vía de la iniciativa, David Calle ha cuestionado la transparencia del plan presentado por Ángel Gaitán, señalando varios puntos clave que considera problemáticos. En primer lugar, aclara que el 25% de IRPF se tributa sobre el beneficio neto (ingresos menos gastos) y no sobre los ingresos totales, como parece indicar Gaitán, quien además incluye gastos como nóminas, dietas, hoteles y abogados sin detallar adecuadamente. Calle también subraya que la empresa de Gaitán se beneficiará de una desgravación del 40% por lo que done, una información que, asegura, no ha sido mencionada. Además, critica que las donaciones recibidas se hayan imputado como compras en la empresa, lo que impide a los donantes desgravarlas, pero sí permite a la empresa beneficiarse fiscalmente.

En cuanto al uso del dinero recaudado, Calle destaca que, de los más de un millón de euros ingresados, quedan 676.029 € tras deducir gastos, pero no se ha especificado euro por euro cómo se donará esta cantidad ni cuáles fueron los gastos exactos. Finalmente, crítica como "un insulto a la inteligencia" que Gaitán calcule el IRPF sobre los ingresos totales en lugar del beneficio, lo que, según él, distorsiona las cifras, dejando una diferencia de aproximadamente 430.000 € sin justificar claramente.