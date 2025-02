Lolita Flores se despide en directo de 'TardeAR' y deja a todos los presentes sorprendidos con su decisión

El programa 'TardeAR' de Telecinco continúa su proceso de renovación tras la marcha de Ana Rosa Quintana, y entre los cambios más recientes destaca la inminente salida de Lolita Flores. La cantante y actriz ha anunciado su despedida del magacín debido a compromisos profesionales que le impiden continuar como habitual colaboradora.

La noticia se ha dado a conocer durante la tertulia en directo de este martes, mientras se comentaba la reciente incorporación de Ágatha Ruiz de la Prada al equipo del programa vespertino de Mediaset. Lolita, al ser preguntada por la diseñadora, ha respondido con diplomacia y ha dejado entrever que su estancia en 'TardeAR' estaba llegando a su fin: "La quiero felicitar, pero no sé si coincidiré con ella o no, porque a mí me queda muy poquito". La decisión de Lolita responde a una apretada agenda que incluye el inicio de una película y un nuevo programa de televisión. "Empiezo una película y otro programa de televisión y me tengo que ir", ha explicado durante su intervención. A pesar de su partida, Lolita ha dejado claro que mantiene las puertas abiertas para regresar en el futuro: "Sé que esta siempre será mi casa".

Por otra parte, la colaboradora también ha aprovechado la ocasión para hacer una reflexión sobre su trayectoria y las relaciones en el programa. En tono irónico ha comentado: "Si tenéis a alguien que realmente queráis lanzar al estrellato, me llamáis, yo pongo algo en Instagram o algo, y listo". Frank Blanco y Verónica Dulanto, los actuales presentadores de 'TardeAR', han expresado su sorpresa y pesar por la decisión de Lolita. Ella ha confirmado que su salida es definitiva debido a sus nuevos proyectos: "Yo tengo 'Poncia' en el teatro, empiezo una película, un programa en la otra cadena... ¡si no tengo tiempo ni de echarme novio!".

Además de su anuncio de despedida, Lolita ha protagonizado otro momento emotivo al presentar a su amiga Charo Vega como nueva colaboradora del programa. Aunque no son familiares de sangre, Lolita ha explicado: "No es de mi familia porque no somos de sangre. Pero es familiar porque su madre y la mía son como si fuesen hermanas, por lo que somos como primas". La salida de Lolita Flores marca el final de una etapa en 'TardeAR', pero también refleja la dinámica cambiante del programa, que sigue adaptándose a nuevos retos y rostros en una franja, la de la tarde, donde no logran despegar en cuanto a datos de audiencia se refiere.