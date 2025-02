María Patiño filtra el vídeo que enfadará a Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana ha regresado este lunes a las mañanas de Telecinco. Lo hace retomando un espacio que quedó en el aire durante un año y medio, según ella, por decisión propia. ‘El programa de Ana Rosa’ ha comenzado una nueva temporada con las pilas recargadas y haciendo mucho ruido. Primero por la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, o su peculiar cara a cara con Donald Trump (con trampa), pero también por el regreso de Máximo Huerta a sus filas diez años después de su sonada salida. Pero si algo está siendo sonado es un vídeo que María Patiño ha filtrado en ‘Ni que fuéramos Shhh’ y que podría sentar muy mal a la veterana presentadora. No son las mejores amigas y han dejado ya buena cuenta de sus pullitas. Ana Rosa dejó claro este fin de semana, en su paso por ‘De viernes’, que considera que se ha ganado el derecho de decir lo que opina y no tener reparos en expresar su punto de vista, dejando claro además que jamás le han puesto trabas en este sentido en la cadena.

El look de Ana Rosa Quintana. @soyleticiaconc

Eso sí, quizá se refiere exclusivamente a lo que sucede frente a las cámaras en un plató de televisión y no tanto a esos momentos que podrían considerarse privados. No lo son tanto, pues en el vídeo de la polémica está rodeada de muchos compañeros y los flashes la ciegan, por lo que es consciente de que está siendo grabada. No es para menos, pues protagonizaba un momento único, que muestra una faceta suya inesperada. Soltándose la melena, micro en mano, se arranca a cantar improvisando una letra en la que incluye palabras malsonantes que despiertan carcajadas entre los presentes. Está entre amigos, el ambiente está embriagado y se siente con la confianza suficiente como para gastar bromas. Pero no contaba con que ese vídeo diese el salto a la televisión, siendo un momentazo en ‘Ni que fuéramos Shhh’, además de ser todo un fenómeno viral por su rápida repercusión en las redes sociales.

Antes de regresar a su programa, Ana Rosa Quintana acudió este domingo al cumpleaños de su colaboradora, Leticia Requejo. La periodista cumplía 35 años rodeada de sus amigos y compañeros de cadena. No podía faltar su jefa, que le robó el foco cuando se adueñó del micrófono para improvisar un temazo. En mitad del bar en el que se orquestó la celebración, se convirtió en la estrella al rapear mientras era jaleada por todos: “Soy Ana Rosa, Ana Rosa. Soy la reina, la reina. Me voy a mi casa ya, porque estoy hasta los cojones”, dice la controvertida letra de su improvisada canción. Un momento único que hará historia, aunque a la protagonista no le haga ni pizca de gracia, como así confiesa Marta Riesco, presente en el programa de TEN. Conoce muy bien a la líder de Telecinco, aunque reconoce que “me sorprenden las imágenes, no por nada, ya lo he visto mucho peor de jolgorio, pero es verdad que tenía un control para que no grabáramos imágenes de ella desfasada dándolo todo. Estas imágenes no le habrán hecho ni puñetera gracia. A ella no le gusta verse así”.