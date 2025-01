Charo Vega se despide el padre de sus hijos, Tony Caravaca, tras fallecer por una gripe

Charo Vega está consternada tras tener que despedirse de Antonio Caravaca, quien fuese su marido y padre de sus hijos. Una trágica noticia que les sobrevino este jueves, 30 de enero, mientras se encontraba ingresado en la Fundación Jiménez Díaz. Estuvo rodeado de sus seres queridos, también de la propia Charo, al comprobar cómo su salud se debilitaba por momentos a consecuencia de una gripe que fue agravándose por la enfermedad que arrastraba de años atrás, tal y como han desvelado desde ‘Informalia’. Tras llorar su pérdida y arropar a sus hijos, la nieta de la bailaora Pastora Imperio le ha reservado unas emotivas palabras para despedirse de él y, allá donde esté, sepa el inmenso amor que le profesaban sus vástagos.

“Hoy se ha ido el que fue mi marido durante 22 años. Tony Caravaca, el padre de mis hijos, ha fallecido acompañado de su familia y con mucho amor y paz. Puedes estar orgulloso de Maite, Antonio y Curro Caravaca. He sido testigo de cuánto te amaban y de su tristeza al despedirse de ti. Me siento bien de haber estado a tu lado en tu último suspiro. Gracias, Tony, por estos hijos que me diste”, escribía Charo Vega para darle el último adiós al hombre con el que compartió media vida. Algo que ha hecho en persona, personándose también en el tanatorio de San Isidro de Madrid para arropar a sus seres queridos y hacer piña en tan complicados momentos. Aquí no tuvo inconveniente de responder a las preguntas de los reporteros que se agolpaban a las puertas del recinto fúnebre.

“Mis hijos están muy tristes porque ha sido muy rápido. Estaba sufriendo ya bastante, ya mejor que Dios se lo haya llevado, porque el plan era horroroso”, reconocía Charo Vega, que, sin embargo, no puede evitar sentir dolor ante la muerte de Tony: “Me da mucha pena y yo con mis hijos siempre”, subrayaba su compromiso a la hora de sostener a los suyos en este revés que la vida les ha dado. Todos se volcaron para estar a su lado en su cama del hospital, acompañándole en su último suspiro: “Mis hijos quieren muchísimo a su padre y su hija mayor, Maite, también de su primer matrimonio, no le han dejado solo ni un minuto”.

Charo Vega en el tanatorio de San Isidro Gtres

Para Charo Vega, Tony Caravaca siempre será una de las personas más importantes que han pasado por su vida, marcándola irremediablemente tras 22 años a su lado: “El padre de mis hijos me ha enseñado mucho, he aprendido mucho de él. Bueno y malo, todo hay que decirlo. Le conocí con 20 años, muy joven y con una niña chiquitita. Él se merece todo el cariño. Ha sido un tío muy grande en la música”, subraya para darle su lugar y mantener su memoria viva, aunque no esconde que en su día también le provocó un gran sufrimiento, lo que le hizo separarse de él para continuar su camino en solitario.