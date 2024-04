Lolita Flores desvela en 'Tu cara me suena' el dinero que Bertín Osborne le debía desde pequeña

El escenario de 'Tu cara me suena' volvió a encenderse con la emoción y el talento de su undécima edición que arrancó este pasado viernes. Entre las brillantes actuaciones, una revelación inesperada atrajo todas las miradas: Lolita Flores compartió una divertida a la par que sorprendente anécdota sobre una antigua deuda que Bertín Osborne tenía con ella.

En medio de la primera gala de la nueva temporada, mientras Supremme De Luxe sorprendía a todos con su imitación de Bertín Osborne, Lolita decidió sacar a la luz una historia del pasado. Según la cantante, Bertín "le debía dinero desde hace más de medio siglo".

La anécdota remonta a una época pasada en la Feria de Sevilla, cuando Lolita, siendo una niña, se encontró con Bertín, quien, según ella, era un "desastre" en aquel entonces. Ante la falta de dinero de Bertín para regresar a casa, Lolita decidió prestarle 10.000 pesetas, una suma considerable para la época, destinadas originalmente para disfrutar de las atracciones de la feria. "Él era mayor que yo, él tiene 70 y yo voy a cumplir 66, billones... Me lo encontré en una fuente y me dijo que no tenía dinero y le dije que yo tenía 10.000 pesetas para los cacharritos", afirmó la artista.

El comentario de Lolita desató risas y asombro entre sus compañeros y el público presente. Con un toque de humor, se calculó que 10.000 pesetas en aquel entonces equivaldrían a una cantidad considerable en la actualidad, incluso "suficiente para comprar un apartamento en el Mar Menor", según las bromas en el set. Sin embargo, Lolita aclaró que Bertín finalmente "le había pagado la deuda de manera indirecta, llevándola a programas de televisión" donde ella pudo obtener ingresos.