Àngel Llàcer confirma una posible participación de Bertín Osborne en 'Tu Cara Me Suena': "No sé si lo puedo decir o no"

En medio de los rumores y especulaciones sobre la posible retirada de Bertín Osbornedel mundo de la televisión, el reconocido presentador y cantante ha sido objeto de interés en los últimos meses. Los indicios de su alejamiento del medio televisivo se avivaron en febrero, cuando Osborne sugirió a los periodistas que su tiempo en la televisión "estaba llegando a su fin", expresando su "hartazgo ante la atención mediática". Estas declaraciones coincidieron con la aparición de Gabriela Guillén, madre de su recién nacido hijo, en un programa de televisión donde expresó sus opiniones sobre el presentador.

Durante este periodo de incertidumbre, se especuló ampliamente sobre posibles proyectos en los que Bertín Osborne podría estar involucrado. Entre ellos, se mencionó su presunta participación en dos programas de gran éxito: 'MasterChef Celebrity' de TVE y 'Tu Cara Me Suena' de Antena 3. Recientemente, Ángel Llàcer, miembro del jurado de 'Tu Cara Me Suena', alimentó los rumores al hacer una revelación en el programa 'Espejo Público'. Durante una entrevista, Llàcer sugirió que Bertín Osborne estaba considerando participar en 'Tu Cara Me Suena': “No sé si lo puedo decir o no, pero iba a ser concursante de Tu Cara Me Suena”. Esta declaración tomó por sorpresa a los espectadores y a la presentadora Susanna Griso, quien buscaba más detalles sobre la situación.

Llàcer no ofreció información adicional y dejó entrever que no estaba completamente seguro de la veracidad de sus afirmaciones. Sin embargo, sus palabras coincidieron con comentarios previos de otros expertos en televisión, insinuando que Osborne tenía la intención de unirse al elenco de concursantes de 'Tu Cara Me Suena'. A pesar de las especulaciones y las expectativas, la supuesta incorporación de Bertín Osborne al programa no se materializó. Recientemente, se anunció la lista de participantes para la nueva temporada de 'Tu Cara Me Suena', presentada por Manel Fuentes, y el nombre de Osborne no figura entre ellos.