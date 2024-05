Lorena Vázquez desvela el motivo por el cual no volverá a entrevistar a Santiago Segura: “Me faltó tanto al respeto”

La periodista Lorena Vázquez ha hecho unas declaraciones contundentes en una entrevista reciente con la revista Semana, donde repasó su trayectoria hasta llegar a su pódcast conjunto con Laura Fa, 'Las Mamarazzis'. Sin embargo, fue su opinión sobre el cineasta y actor Santiago Segura lo que generó mayor impacto.

Uno de los peores momentos de su carrera

Vázquez recordó un encuentro desafortunado con Segura años atrás y reveló su firme decisión de nunca entrevistarlo. "Una vez le entrevisté y me faltó tanto al respeto que ha sido uno de los momentos más feos de mi carrera", compartió la periodista, dejando claro su veto al humorista.La experiencia negativa con Segura no solo marcó su opinión sobre él, sino que también reavivó su crítica sobre ciertos obstáculos en la industria televisiva. "Laura y yo hubiésemos triunfado mucho más en el mundo de la televisión si tuviésemos el cuerpo de Lara Álvarez o Cristina Pedroche", lamentó Vázquez, añadiendo que les hubiera ido mejor si tuvieran más ego.

Tiene pullas para todos

Aunque no detalló en qué contexto ocurrió la entrevista ni en qué medio, su rechazo a Segura fue evidente. Sin embargo, Vázquez no se limitó a hablar sobre su encuentro desafortunado, sino que también criticó a ciertos compañeros del sector. "Me sorprende la cantidad de cosas que se inventan algunos tertulianos", señaló, poniendo de manifiesto su opinión sobre la falta de veracidad en ciertos medios de comunicación.