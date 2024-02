Santiago Segura, a la espera de mejoría de su insuficiencia pancreática

Podría tratarse de una broma, por anunciarse el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, pero en realidad era algo serio. Santiago Segura utilizaba sus redes sociales para anunciarles a sus seguidores que había sufrido un bache de salud y, para evitar que creyesen que era una de sus muchas chanzas, mostraba una foto como prueba desde la cama de un hospital. Tras someterse a una eco endoscopia se le diagnosticó que sufría una insuficiencia pancreática. Hace justo un mes atrás, el cómico y director de cine habló con LA RAZÓN y explicó cómo fue la prueba médica y qué le inquietaba: “Me preocupa que no encuentren las causas del problema”. Explicaba cómo afectaba su problema médico a su trabajo y su vida personal, tratando transmitir optimismo pese a lo mal que lo estaba pasando. Ahora ha vuelto a dar un parte sobre su estado.

El actor ha vuelto a ponerse delante de los micrófonos durante la presentación de la película ‘Buscando a Coque’. Una oportunidad para conocer cómo está sobrellevando su insuficiencia pancreática dos meses después de haber recibido el diagnóstico. Al parecer, su preocupación no se ha terminado de resolver, pues ya expresaba que el objetivo principal para comenzar un tratamiento que mitigue sus dolencias es encontrar la causa que las provoca. Aún no han encontrado el motivo: “Tenía un problema ahí bastante molesto y seguimos investigando”, reconoce sin perder el ánimo, pues sabe que finalmente darán con la clave.

“¿Sabes lo que pasa? Que decía mi padre que no hay hombre poco sano, sino hombre poco investigado. En cuanto vas a hacer análisis y tal es lo peor. Yo recomiendo mirarse lo preciso”, trataba de restar hierro al asunto echando mano del humor. Y es que sabe perfectamente que los chequeos rutinarios muchas veces son la clave para atajar un mal mayor. Pero Santiago Segura siempre echa mano al humor para no preocupar en demasía a sus fieles: “Yo creo que duraré por lo menos hasta el verano que viene, que estreno ‘Padre no hay más que uno 4’”, metía la pieza publicitaria con maestría para promocionar su próxima película.