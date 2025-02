Lydia Lozano estalla contra Terelu Campos llamándola "mentirosa"

La relación entre Terelu Campos y Lydia Lozano no está pasando por un buen momento, o al menos esa es la sensación que muestra la excontertulia de Sálvame con respecto a la primogénita de María Teresa Campos. Lydia no se ha callado en su última aparición en "Mañaneros", el magacín matinal que ocupa la mayor parte de la franja mañanera en el primer canal de RTVE. Tras llevarse un sofocón el pasado viernes, este fin de semana Terelu Campos se ha pronunciado y Lydia Lozano le ha puesto los puntos sobre la íes.

Cruce de declaraciones

Tras el mal rato que pasó la semana pasada la contertulia de RTVE, con el cruce de declaraciones entre ambas excompañeras de Mediaset, este lunes la bronca no ha parado en el plató del ente público. Lydia Lozano escuchaba atenta la contestación de Terelu Campos tras el último encontronazo y cuando escuchó de la boca de la mayor de las hermanas Campo la frase que "ella nunca ha tenido un gesto feo o malas palabras con un compañero", encendió a la contertulia del ente público. "Ni voy a meter a ningún compañero, ni voy a pedir ningún mensaje, pero sabes que mientes. Yo de aquí me salgo, no quiero estar en este charco, pero estás mintiendo y sabes que hay un testigo", espetaba Lydia Lozano, aumentando el tono de voz.

¿A que se refiere Lydia Lozano?

Tenemos que viajar atrás en el tiempo, cuando se fraguaba la creación de "Ni que fuéramos". En esas conversaciones y negociaciones fue cuando Terelu Campos "supuestamente" preguntaría sobre el salario que percibiría Belén Esteban. En esa conversación según Lydia, hay un testigo muy importante que podría reafirmar la acusación y echar por tierra la versión de la hija de María Teresa Campos, que afirma no interesarse por el salario de sus compañeros ni mal meter. Lydia ha puesto punto y final en el día de hoy pero se ha quedado muy a gusto calificando de "mentirosa" a Terelu Campos.