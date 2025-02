Gema López desvela el motivo de su distanciamiento con Terelu Campos: "A raíz de ahí ella se enfada"

La relación de Gema López y Terelu Campos no atraviesa por su mejor momento. A pesar de haber compartido muchos años de plató en "Sálvame", ambas periodistas discrepan en muchos aspectos y la tensión entre las dos es más que evidente. Tras el último zasca de la hija de María Teresa Campos a la colaboradora de "Espejo Público" durante la presentación de su obra teatral, Gema López ha decidido contar toda la verdad de su distanciamiento con Terelu.

"Cuando fallece su madre estamos un rato charlando en el tanatorio. Sé lo que supuso para ella y estuvimos hablando. Entiendo que no puede recordar todo lo de ese día. Después de eso Terelu se pone mala y yo me preocupo por ella en varios mensajes, los cuales ella responde. Me agradece el gesto. Ella personalmente no me ha hecho nada, pero yo a ella tampoco. Cuando hablo de ella hablo de Terelu como personaje público", ha comenzado diciendo la periodista en "Espejo Público" sobre el origen de su enemistad.

Las hijas de María Teresa Campos, Carmen Borrego (i) y Terelu Campos (d), a su llegada al tanatorio de La Paz de Tres Cantos donde ha quedado instalada la capilla ardiente de la periodista María Teresa Campos, fallecida este martes a los 82 años en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Daniel González Agencia EFE

Tras la muerte de María Teresa Campos, su familia organizó una misa funeral en Málaga y la actitud de las Campos con la prensa fue muy comentada, algo que también criticó Gema López. Según la periodista, este es el motivo por el que cortaron relación. "A raíz de ahí ella se enfada. Ese es el origen. Hay día en el que ella contesta y yo tomo la palabra. Yo entonces digo que hay ciertas cosas que se las tiene que dejar ver porque cuando ella era presentadora o colaboradora también decía cosas que sentaban mal a otros. Dicho esto, a Terelu la tengo cariño", ha sentenciado la colaboradora de "Espejo Público" sobre el origen de su conflicto.

Gema López y Terelu Campos, a la gresca

En los últimos días, Gema y Terelu han protagonizado una lluvia de zascas y parece que sus diferencias son irreconciliables y están condenadas a no entenderse. Ambas compartieron muchos años de plató en "Sálvame" y ahora, su relación no atraviesa por su mejor momento. ¿Responderá la hija de María Teresa a su excompañera de Mediaset tras destapar el origen de su distanciamiento?