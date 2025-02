Marc Márquez desvela en 'El Hormiguero' el motivo que había tras su salida de Honda: "Estaba en el equipo más histórico, pero..."

'El Hormiguero' ha vivido este lunes,una de sus noches más esperadas con la visita de Marc Márquez. El programa de Antena 3, conducido por Pablo Motos, ha recibido al ocho veces campeón del mundo de motociclismo en una charla que ha combinado humor, emoción y detalles sobre su nueva etapa con el equipo oficial Ducati Lenovo Team.

Márquez, quien cumplía en el día de hoy 32 años, ha sido recibido entre aplausos por el público, muchos de ellos vistiendo sus colores y su característico número 93. "Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' Marc Márquez", ha anunciado Pablo Motos al inicio del programa. El piloto catalán, que en la temporada 2025/2026 competirá con Ducati, ha compartido sus sensaciones de cara a este nuevo reto, además de recordar momentos clave de su carrera. La entrevista ha comenzado con un toque de humor al hablar de supersticiones. Pablo Motos ha recordado que era la visita número 13 de Márquez al programa, a lo que el piloto ha respondido con una broma: "Prefiero el 12+1 como Ángel Nieto. El 13 no existe en las motos". Asimismo, Márquez ha explicado que esta creencia viene del legendario piloto español, quien evitaba ese número por considerarlo de mala suerte.

La entrevista también ha servido para celebrar el cumpleaños del piloto. "Hoy es tu cumpleaños, muchas gracias por venir", le ha dicho Pablo Motos antes de que el público y todo el equipo del programa le cantaran el "Cumpleaños Feliz". Márquez, visiblemente emocionado, ha recibido un vídeo con mensajes de felicitación de grandes figuras del deporte como Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Joaquín, Xavi Hernández, Carlos Sainz y Gerard Piqué. "No tengo palabras... vaya nivelazo de vídeo", ha expresado. Sobre cómo vive la edad en el mundo del motociclismo, Márquez ha comentó: "Ahora soy el más mayor o de los más mayores de la parrilla de MotoGP. Hay uno que es más mayor que yo, pero yo soy el que más experiencia lleva en la categoría".

Uno de los temas más interesantes de la conversación ha sido la evolución de Márquez como piloto y su forma de asumir riesgos en la pista. "Con 32 años pienso más en la pista. Antes, con 20, cometes más errores porque estás aprendiendo", ha reconocido. Pablo Motos, por su parte, ha mencionado que otros pilotos lo ven como alguien dispuesto a asumir más riesgos que el resto. "Es verdad que hay momentos en los que hay que arriesgar, pero con la experiencia aprendes que no puedes ir al máximo en cada vuelta. Hay momentos clave en las carreras en los que sí debes asumir más riesgos", ha explicado Márquez. También ha revelado una curiosa costumbre: no realiza caminatas previas en los circuitos. "Nunca hago como el resto de pilotos la vuelta los jueves caminando al circuito. No me gusta ver las imperfecciones del asfalto porque si no mi cabeza piensa y es peor", ha afirmado.

Por otra parte, la conversación también ha dejado momentos más distendidos y personales. Márquez ha confesado que, aunque no bebía alcohol en sus primeras temporadas de MotoGP, ahora sí disfruta ocasionalmente de una cerveza o una copa. Además, ha revelado que tiene la costumbre de orinar antes de las carreras, pero que si le dan ganas en plena competencia, no duda en hacerlo encima como hacen el resto de pilotos de la parrilla. Otro de los momentos más divertidos ha sido cuando habló de sus supersticiones con la ropa interior. "Hoy me he puesto los calzoncillos rojos aunque no tocaba, porque quería buscar suerte. Los rojos son para el fin de semana, y entre semana uso negro, azul o gris", ha comentado entre risas, enseñándolos a cámara.

Uno de los puntos más importantes de la entrevista ha sido el relato de su cambio de equipo. Márquez dejó Honda, la marca con la que logró seis títulos en MotoGP, para unirse a Ducati. "Más que largas, las negociaciones lo que traen son dudas. Yo estaba en el equipo más histórico y con el contrato más grande de la historia, pero la clave para mí era la salud mental. Fue mi decisión", ha confesado. Asimismo, el piloto ha explicado que, tras varias lesiones y una moto poco competitiva, sintió que debía cambiar de rumbo. "Hubo un momento en el que no sabía si seguir o no, porque no era competitivo y eso me dolía. Yo no soy piloto de desarrollar una moto, sino de luchar por ganar cada fin de semana", ha asegurado. Sobre cómo lo han recibido en Ducati, ha reconocido que en el pasado les hizo "la vida imposible" cuando estaba en Honda. "Me dicen que les quité dos mundiales", ha bromeado.

En otro orden de cosas, Márquez compartirá equipo con Pecco Bagnaia, bicampeón de MotoGP, lo que ha generado muchas expectativas y muchos debates sobre su convivencia en Ducati. "Si pones a dos gallos en el mismo corral con 22 o 24 años la cosa va mal, pero ahora yo tengo 32 y él 27. Hay caballerosidad", ha asegurado, descartando tensiones con su compañero. En cuanto a sus aspiraciones, Márquez no ha querido hacer predicciones, pero ha dejado claro que peleará por el título: "Estoy en la mejor moto de la parrilla y en el mejor equipo. Si quiero luchar por el título, está en mis manos. En la primera carrera intentaré estar como mínimo en el podio".

La noche ha terminado con la aparición sorpresa de su hermano Álex Márquez, quien ha entrado al plató de Atresmedia con una tarta en forma de casco. "Qué bonito y qué buena está. Me encanta el chocolate", ha dicho Marc al probarla junto a su hermano y Pablo Motos. Álex, también piloto de MotoGP, ha elogiado el nivel de su hermano: "Si Marc está bien, es complicado ganarle". Además, le ha lanzado un reto: "Cuando ha dicho antes que va a intentar quedar en el podio es mentira, va a luchar por la victoria. Yo espero poder quedar por delante de él". El 2 de marzo en Tailandia dará inicio un campeonato que promete ser uno de los más emocionantes de los últimos años. Con Márquez en Ducati, los aficionados al motociclismo estarán atentos a cada carrera para ver si su apuesta de ir "todo al rojo" lo lleva de nuevo, por séptima vez, a la gloria en la categoría reina.