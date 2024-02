María Pombo habla en 'El Hormiguero' de su culo postizo: "Es que no tengo y me lo pongo como unas extensiones"

'El Hormiguero' comenzó la semana con la visita de las hermanas Pombo: María, Marta y Lucía.El trío de influencers presentó 'Pombo', la segunda parte de la docuserie sobre su vida que podrá verse en Prime Video desde el próximo 23 de febrero.

María ya estuvo en el programa de Pablo Motos varias pero para sus hermanas era la primera vez, ¿cómo se sentía al lado de ellas? "Me siento feliz, yo en todo intento meter a mis hermanas y que estén aquí para mí es pura felicidad."

A Lucía que es piloto, ayer la llamaron a las 4 de la mañana... "Sí, estaba de imaginaria, es decir, disponible para la empresa y estaba seguro de que justo hoy no me iban a llamar pero sí, me han tocado cuatro vuelos (Madrid-Badajoz, Badajoz-Madrid, Madrid-Melilla y Melilla-Madrid) antes de venir a El Hormiguero. Puedo decir que me pone más nerviosa venir aquí que volar."

"Acabé en la base aérea de Getafe, me alejé tanto que dejé de oír a la torre de control. No sé qué pasó ni cómo lo hice", relató Lucía Pombo cómo fue su primer vuelo sola.

Hablando de la docuserie 'Pombo', María adelantó qué sucede en la segunda temporada: "Hay bodas, y yo me he comprado un culo falso adaptable, es como una faja. Es que no tengo y me lo pongo como unas extensiones".

Por cierto, ¿se puede ser natural teniendo una cámara detrás todo el rato? "A mí me gustan las cámaras, me siento bien con el vídeo, una foto te cambia la expresión pero el video eres tú mismo, si puedo ser natural", aseguró Marta.

El padre de las sale en la docuserie tirándose pedos: "Estamos muy acostumbrados a que mi padre se tire pedos contínuamente en casa, de hecho mi padre hace un juego en el que le tiras de un dedo y se tira un pedo, a veces se pone como una cucaracha y usa laca para potenciar sus pedos", contó Marta Pombo.

"María, sin duda, es la más mimada; a ella se le permite absolutamente todo, todos estamos pendientes de ella siempre", contó Lucía. Y agregó: "Tenemos facilidad para la pelea pero ya no nos pegamos. De pequeñas María me quemó el pelo y me intentó inyectar coca-cola en las venas",

¿Qué tal les fue en colegio a las hermanas Pombo? "Nos han invitado a irnos de diferentes colegios a las tres. Yo intentaba ser buena estudiante pero era un desastre, me echaron del colegio por insultar en una notita a una profesora", contó María.

"Yo he odiado las matemáticas siempre, un día en un examen, para el que no había estudiado nada, eché un spray lacrimógeno en la clase y no puedo entrar nadie en horas", asevró por su parte Lucía. "Mi padre, cuando nos echaban del colegio les decía: 'os perdéis a tres grandes personas'", agregó Marta.

A María no sólo del colegio, la echaron de Canadá...

"Sí, hice sesenta días de trabajos sociales en Canadá porque me querían echar del país. Me fui a estudiar ahí un año, yo no había robado nunca nada pero un día robé una caja de sushi de un supermercado y me pillaron. Me dijeron que hiciera las maletas y me volviera a España, empecé a llorar mucho y pedir que me llevaran a una iglesia a pedirle perdón a Dios, les ablandé y me dieron una oportunidad de quedarme a cambio de servicios sociales. No he vuelto a robar jamás."