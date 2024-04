'MasterChef 12': un nuevo expulsado tras un "mal trabajo falto de ideas"

En una nueva noche llena de sorpresas y tensiones, 'MasterChef 12' dejó a su audiencia sorprendida con la expulsión de Maicol, quien fue víctima de una inesperada estrategia del programa que generó controversia en las redes sociales.

La entrega del lunes del popular programa de cocina comenzó con un retraso debido a la entrevista al presidente Pedro Sánchez, lo que provocó críticas hacia la cadena pública en las redes sociales. Sin embargo, una vez iniciada la emisión, los espectadores fueron testigos de una serie de pruebas desafiantes.

En la primera prueba, los aspirantes se enfrentaron a una de las más célebres del concurso: las carreras; los concursantes tuvieron que preparar diversas elaboraciones con garbanzos. A pesar del esfuerzo de los participantes, el equipo liderado por María (Ángela, Pilar y Pulga) se alzó como el vencedor, lo que le otorgó una ventaja en el siguiente desafío de la noche.

La tensión y la competitividad aumentó en la prueba de exteriores, que contó con la participación del jurado de 'Maestros de la costura': Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain. Los concursantes debían crear un cóctel con elaboraciones saladas y dulces, creadas por el chef Hugo Muñoz, para hacer un homenaje a la moda española. Ambos equipos se vieron superados durante el cocinado, algo que Samantha no dudo en señalar: "El nivel está muy bajo, habéis acumulado muchos errores y podemos decir que la victoria está en la cocina que menos fallos ha tenido". Finalmente el equipo ganador fue el rojo, mientras que el azul iría a la prueba de eliminación.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó durante la prueba de eliminación, cuando los exconcursantes expulsados (Tessa, Adriana, Ramón, Choco y David) regresaron para influir en la prueba. En una maniobra inesperada, seleccionaron a los cinco aspirantes que deberían enfrentarse a la eliminación, entre ellos Maicol.

La prueba consistía en identificar ingredientes en una caja negra y luego usarlos para preparar un plato libre. A pesar de los esfuerzos de Maicol y sus compañeros, los jueces consideraron que su desempeño fue "insuficiente" y "falto de ideas", lo que resultó en la triste despedida del concursante colombiano.

La decisión no estuvo exenta de polémica, ya que muchos espectadores consideraron que Maicol no merecía abandonar el programa en ese momento. Sin embargo, el colombiano se despidió con gratitud por la oportunidad de haber participado en 'MasterChef 12': "No estoy nada contento, no quería irme aún. Ha sido una locura de experiencia, es una cosa brutal, estar aquí era mi sueño, solo tengo una sonrisa. Yo lo veía desde Colombia y estar aquí es una explosión de emociones muy rica. Me llevo el disfrutar las cosas, tener mucha paciencia y el intentar dar lo mejor de uno mismo".