María Escoté rompe su amistad con Patricia Conde: “Yo no he visto las drogas por ningún lado”

Patricia Conde está en el punto de mira a consecuencia de sus polémicas declaraciones sobre su participación en “MasterChef Celebrity”, asegurando que todo lo que ocurre en el programa “es mentira” y acusando a parte del equipo de “ir drogados” todos los días. Casi un mes después, sus palabras continúan dado mucho que hablar. Mientras la productora se ha visto en la obligación de tomar medidas para defenderse, sus ex compañeros del reality reaccionan a sus palabras.

La ganadora de esta edición, Lorena Castell, aseguraba a LA RAZÓN tras el triunfo que “ninguno de los que estamos en el programa opinamos lo mismo, entonces yo creo que cada uno tiene que hablar y decir cómo se siente,”. “Yo estoy feliz”, sentenciaba hace unos días desvinculándose así de la polémica.

Patricia Conde FOTO: Javier Herraez RTVE

Ahora, otra de las concursantes, María Escoté se pronuncia al respecto: “Es un tema que a mí no me interesa. Es un programa de personas adultas. Evidentemente, yo no he visto las drogas por ningún lado, pero es que ni me importa ni me interesa. Yo creo que cada persona es responsable y tiene que hacer con su vida lo que quiera. Yo no soy nadie para juzgar a nadie”, asegura a Gtres.

Y es que, tal y como confiesa ella misma, tras las polémicas palabras de Patricia Conde, la amistad entre ellas se ha truncado. “Yo durante el programa tuve muy buen relación con Patricia. De hecho, mientras se ha estado emitiendo hemos tenido muy buena relación. Esto ha sido así hasta el final, cuando ella se ha sentido de esta manera y ya no tengo relación con ella. No sé lo que le ha pasado y como tampoco ha acabado de explicarlo...”, cuenta a dicho medio.