'MasterChef 12': un nuevo expulsado y un abandono voluntario

La segunda entrega semanal de 'MasterChef 12' ha dejado boquiabiertos a propios y extraños con una combinación de sorpresas, emociones intensas y momentos inolvidables. La quinta gala del exitoso programa de cocina de La 1 ha sido testigo de un hecho inusual: un abandono voluntario y la expulsión de un concursante que ha conmovido a todos en el plató y a los espectadores en redes sociales.

La noche comenzó con la primera prueba, en la que la pizza fue la protagonista. Los jueces, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, desearon descubrir las relaciones forjadas entre los concursantes a lo largo de las primeras semanas, desafiándolos a preparar esta deliciosa especialidad italiana por parejas. Tras una intensa competencia, María y Alberto destacaron con su pizza vegetariana, conquistando el paladar de los jueces y obteniendo el reconocimiento como los mejores de la prueba.

La emoción alcanzó su punto álgido con la prueba de exteriores, que trasladó las cocinas de 'MasterChef' hasta Las Palmas de Gran Canaria para sumergirse en la celebración del carnaval. Los equipos liderados por los ganadores de la prueba anterior se enfrentaron en la realización de un menú firmado por el chef Borja Marrero para 140 comensales. El equipo ganador de la prueba fue el rojo que estaba compuesto por: Alberto, Tamara, José, Samya y Pilar.

Sin embargo, la noche también estuvo marcada por la tristeza y la despedida. En un giro no tan inesperado, Tamara tomó la decisión de abandonar la competición por voluntad propia, dejando perplejos a sus compañeros y a los jueces: "Me voy, me despido voluntariamente porque no me siento a gusto. Estoy contantemente nerviosa y con presión. No me apetece seguir en la misma dinámica". Su confesión sobre su malestar y la presión constante que sentía en el programa sorprendió a todos, incluyendo a Jordi Cruz, quien expresó su descontento ante la situación: "Le has quitado la oportunidad a gente. Adiós. Danos tu delantal blanco y ahí tienes la puerta".

Pero la jornada no terminó sin un momento de despedida emotivo. David, tras enfrentarse a una difícil prueba de eliminación, se convirtió en el quinto expulsado de 'MasterChef 12'. Con un postre que no cumplió con las expectativas, David se despidió entre lágrimas, dejando una huella imborrable en el corazón de sus compañeros y de los jueces. "Estoy contento, me sabe mal porque solo habéis visto la cocina salvaje y sé que puedo llegar a hacerlo francamente bien. Sé que si hubiera avanzado más, habríais visto un David que habría dado la talla, pero hasta aquí he llegado", declaró el legionario.

El plató se inundó de emociones, con muestras de apoyo y consuelo por parte de Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, quienes no pudieron contener sus lágrimas ante la partida de David. Antes de despedirse, el exlegionario dejó un mensaje de esperanza y fortaleza para aquellos que enfrentan crisis mentales: "Siempre tenéis que vibrar alto. Y si veis el vaso medio vació, debéis llenarlo, porque no lo va a hacer nadie por ti".