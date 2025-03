Melody ya conoce a la gran favorita de las apuestas para Eurovisión 2025

El 17 de mayo la ciudad de Basilea será el centro mundial de la canción, acogiendo el Festival más importante del viejo continente. Eurovisión 2025 sigue sumando nuevas piezas a su increíble puzles, con gratas sorpresas en el país favorito hasta el momento, Suecia, que dejó atrás la fórmula Loreen y eligió este fin de semana a sus representantes para el certamen musical, en el que buscarán su octavo micrófono de cristal. Además del país escandinavo, Reino Unido, Portugal y Chequia presenta oficialmente su candidatura en una semana muy importante para Melody, que enseñará al mundo entero, la versión definitiva de 'Esa Diva'.

Así suena Suecia, Portugal, Chequia y Reino Unido

Suecia, Portugal, Chequia y Reino Unido han revelado sus propuestas para Eurovisión 2025, con cuatro canciones que reflejan la diversidad musical del certamen. Suecia apuesta por el humor y la tradición con 'Bara Bada Bastu', de KAJ, una canción festiva y pegajosa que celebra la sauna finlandesa con un ritmo tecno y una letra divertida en sueco y finlandés. Es la primera vez desde 1998 que Suecia envía un tema en su idioma, lo que añade un toque especial a la propuesta.

Por otro lado, Portugal presenta 'Deslocado', de NAPA, una emotiva balada que evoca la nostalgia y la conexión con el hogar. Con un sonido melancólico y una lírica introspectiva, la canción transmite el sentimiento de desarraigo de quienes dejan su tierra natal y ansían regresar. Su estribillo, “Que eu ‘tou a chegar a casa”, encapsula el anhelo del retorno, haciendo que esta propuesta resuene con quienes han vivido lejos de casa.

Chequia apuesta por un sonido moderno con 'Kiss Kiss Goodbye', de Adonxs, una canción pop con influencias electrónicas que juega con elementos sensuales y una producción sofisticada. Su intérprete, conocido por su estilo vanguardista y su enfoque queer, busca impactar en el escenario con una puesta en escena rompedora.

Finalmente, Reino Unido confía en Remember Monday y su tema 'What the Hell Just Happened?', una canción country-pop llena de energía que narra las consecuencias de una noche de fiesta con amigos. Con armonías vocales impecables y un estribillo pegajoso, la canción destaca por su frescura y sentido del humor.

La nueva versión de 'Esa Diva', este jueves

RTVE anunció la semana pasada que buscaban reformular la propuesta de Melody para Eurovisión 2025 y para ello han trabajado con grandes profesionales del mundo de la música. Melody ha trabajado en la reedición de 'Esa diva' con los reconocidos productores Rick Parkhouse y George Tizzard de Red Triangle Records, quienes han colaborado con artistas como Green Day, Måneskin y Camila Cabello. La nueva versión, grabada en el Reino Unido en febrero, fusiona distintas influencias musicales y resalta su evolución vocal. Además, incluye arreglos de inspiración española a cargo de Guillem Vila Borras, en homenaje a los afectados por la reciente DANA en Valencia.

En el plano escénico, RTVE ha formado un equipo de expertos para potenciar la actuación de España en Eurovisión 2025. Mario Ruiz dirigirá la puesta en escena y el videoclip, mientras que la coreografía estará a cargo de Mónica Peña y Alex Bullón, con experiencia junto a artistas como Shakira y Jennifer López. La iluminación será diseñada por Maxi Gilbert, la realización por Mercè Llorens, y el vestuario por Raúl Amor, estilista de Eurovisión desde 2016. Melody, quien debutó este pasado viernes en la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria, mostrará al mundo la nueva versión de 'Esa Diva' este jueves 13 de marzo a las 21:50 y se podrá ver de forma simultánea en La 1, La 2, Clan, RTVE Play y RNE.