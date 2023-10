Mireia se lleva los 100.000 euros de 'The Floor'

Anoche tuvo ocasión la gran final de 'The Floor', el formato que Atresmedia ha adaptado con éxito de Países Bajos, en la que estaban en juego nada menos que 100.000 euros.

De los 100 concursantes que comenzaron en el tablero, cada uno defendiendo una categoría distinta, sólo quedaban 13 supervivientes tras siete entregas de este concurso presentado por Manel Fuentes en Antena 3 la noche de los miércoles.

Esta octava y definitiva entrega se presentó como un todos contra Alejandro, quien tenía en su haber 65 casillas. La segunda posición en la lucha por los 100.000 euros la ocupaba Pablo, con 9 zonas a su nombre.

El granadino Paco Luis hizo el saque inicial de esta gran final, ya que se quedó con la iniciativa heredada del programa anterior. Debutó a lo grande retando al dizque espía Pablo en la categoría de cine en blanco y negro ¡y ganándole! A continuación se atrincheró en su esquina a defender con uñas y dientes su tema de atletas olímpicos.

El aleatorio concedió la oportunidad a otro inédito, el venezolano Eduardo, obligado a enfrentarse al terrateniente Alejandro en materia de premios Goya. No tuvo que responder a ninguna pregunta el desafiado porque Eduardo no acertó ninguna. Acto seguido el latifundista de 'The Floor', Alejandro retó a Josu, con dos casillas en su haber, en crónica social.

Sumaba y seguía Alejandro (Magno), con 68 zonas a su nombre. El siguiente en rendir pleitesía a los territorios del profesor cordobés fue Jorge, en la temática de origen de famosos. Y de la noche a la mañana, Jorge se vio propietario de 79 casillas. Cambio de líder.

Prodigios enfrentaría al nuevo rico Jorge con la gaditana Isabel. Por los pelos, nunca mejor dicho, venció él y se fue a por los escudos de fútbol de Javi, que defendió su tema a capa y espada, resultando ganador y superando las 70 celdas en propiedad.

Pasó palabra y debutó Edu como retador, el último concursante en entrar en liza. Volvió a sacar a Javi a la palestra y se batieron en razas de perro. El trono paso a manos de Edu con sólo 6 concursantes sobre el panel.

El aleatorio recayó sobre Patricia, que decidió ir a por la temática de fútbol nacional, salvaguardada por Juanan. Venció el defensor, quien se plantó tras haber heredado la categoría de modelos. Paco Luis, seleccionado por el aleatorio, hubo de enfrentarse a Edu en billetes y monedas. Y súper Paco se hizo gigante en el tablero.

Ya sólo quedaban cuatro. Mireia versus Paco Luis sería el antepenúltimo enfrentamiento de 'The Floor', en la categoría de atletas olímpicos. Y todo el tablero menos dos casillas fue para Mireia.

Mireia, Daniel y Juanan, ¿quién se llevaría los 100.000 euros? Mireia se vería las caras con Juanan en el tópico de modelos. No era su tema el de las top-models, y Mireia ganó fácil.

Por tanto, el último duelo de la gran final lo protagonizaron Mireia y Daniel en la categoría de chefs.

¡Y los 100.00 euros fueron al bolsillo de Mireia!