Los momenos televisivos más surrealistas y descacharrantes de la víspera de Reyes

La víspera del 6 de enero, a las puertas de la venida de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, es posiblemente el día que los niños españoles, y más de un adulto, viven con más ilusión del año. La cabalgata de Melchor, Gaspar y Baltasar, así como el heraldo real, son los protagonistas de la espera más emocionante del calendario.

Pero, además de los niños y de los magos de oriente, el humor y el costumbrismo se han erigido en más de una ocasión como protagonistas del 5 de enero. Son innumerables los momentos descacharrantes y los despropósitos de cabalgatas y heraldos que nos han llegado a través de la televisión desde todos los puntos de España a lo largo de los últimos años. Aquí rescataremos cuatro de ellos por significativos:

Los Reyes estrafalarios de Carmena y el "no te lo perdonaré jamás"

Fue el 5 de enero de 2016 cuando el ayuntamiento presidido por Manuela Carmena, a la sazón alcaldesa de Madrid, presentó unos reyes magos para la cabalgata un tanto estrafalarios, lejos de los cánones tradicionales. Fue entonces cuando la hoy diputada por el Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, publicó aquél sonado tuit en el que juraba que no se lo perdonaría jamás. Exactamente tuiteó lo que sigue: "Mi hija de 6 años: 'Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad.' No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás. #cabalgatatve."

"Yo no soy rey mago, yo soy Chiquetete"

Corría el año 2018 cuando el cantante Chiquetete, en una víspera del día de Reyes y en un acto colegio de las Hermanas de la Cruz de la localidad sevillana de Carmona, decidió despojarse de su disfraz de rey Melchor para proclamar ante el auditorio, principalmente poblado por niños, que el no era un rey mago, que "Yo soy Chiquetete, el que canta 'esa cobardía de mi amor por ella'". Así, el ya fallecido padre de la televisiva Alma Bollo, dejó estupefacto a más de un infante que presenció in situ el desenmascaramiento.

El oso cambembo de Cádiz

Sin duda, el elemento más viral de una cabalgata española en el siglo XXI ha sido el oso polar de Cádiz. ¿Quién iba a pensar que un plantígrado con tortícolis se iba a convertir ipso facto en el dueño y señor de la víspera de Reyes de 2022. "El oso cambembo", como lo bautizó en directo la articulista Yolanda Vallejo en Onda Cádiz, se convirtió en un símbolo, en un meme en sí mismo, que dio la vuelta a toda España opacando las demás cabalgatas. Un animal con el cuello ladeado que se alimentó del contexto de una cabalgata convertida en el epítome del cutrerío fruto de las políticas rácanas del entonces alcalde de la ciudad, José María González 'Kichi'. Menos mal que el gaditano medio tiene más sentido del humor que Cayetana Álvarez de Toledo...

"No soy Colón, soy Copérnico"

En la cabalgata de Madrid de 2017, el polemista jerezano Álvaro Ojeda, buscando criticar a Podemos en pleno desfile, confundió a Nicolás Copérnico con Cristobal Colón.

"Según muchos de Podemos, el que practicó el genocidio más grande de la historia de la humanidad en la cabalgata de Carmena. Hola, Colón", afirmó este. "¡Soy Copérnico!", replicó el personaje de la cabalgata en lo que llaman un zasca de época.