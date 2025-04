Montoya "amenaza" a la audiencia por la próxima expulsión de 'Supervivientes 2025'

José Carlos Montoya disfruta de su estancia en Honduras gracias a la compañía de Carmen Alcayde, con quien ha formado un dúo que, aunque al principio parecía improbable, con el paso de los días en Cayo Cochinos se ha vuelto inseparable en 'Supervivientes 2025'. De hecho, el concursante sevillano ha querido dirigirse a la audiencia con un tono "amenazante" de cara a la próxima expulsión que se celebrará esta noche en una nueva gala presentada por Jorge Javier Vázquez.

No quiere separarse de Carmen Alcayde

Mientras que todas las miradas se centran en Makoke y su aparatosa caída, que provocó su evacuación al hospital de Honduras, hoy hay expulsión en 'Supervivientes 2025'. Precisamente Makoke, quien fue desterrada por sus compañeros y audiencia, es una de las tres nominadas junto a Koldo Royo y Carmen Alcayde, quien esta recibiendo el apoyo incondicional de Montoya durante su estancia en la isla. De hecho, el concursante por excelencia de la última edición de 'La isla de las tentaciones' está haciendo campaña por la presentadora televisiva, ya que no quiere su marcha de su lado y más en este momento, en el que ambos concursantes se encuentran distanciados del resto de sus compañeros de playa tras una fuerte discusión con Pelayo.

Montoya no ha dudado en dirigirse directamente a la audiencia para pedir el voto en favor de su gran aliada, Carmen Alcayde. Con su característico sentido del humor, Montoya ha expresado lo difícil que sería para él continuar en la isla sin su compañera. “Salvad a esta mujer porque yo no aguanto levantarme de la siesta y escuchar el murmullo”, confesaba con tono divertido durante una conversación con la colaboradora. Sin embargo, su súplica no quedó ahí, ya que decidió reforzar su petición de una forma aún más original: improvisando una canción con la que intentó persuadir al público.

Acompañado de su característico desparpajo, el andaluz entonó una letra en la que dejaba claro su deseo de que Carmen permaneciera en la competencia. “España, yo te canto, si tú quieres al Montoya, salva a Carmen. Esto es una verdad como un templo, si tú no salvas a Carmen, yo me enajeno”, repetía con entusiasmo. Su espontáneo canto no pasó desapercibido y generó risas entre los presentes, aunque también dejaba ver la gran complicidad que ha surgido entre ambos en Supervivientes 2025. Más allá del llamamiento a la audiencia, los dos concursantes continuaron con su día a día en la isla, compartiendo momentos de convivencia y comentando sobre otros compañeros como Álvaro Muñoz Escassi. “Aquí necesito yo a mi compi”, aseguraba Montoya mientras compartían una comida en la playa, dejando claro que su vínculo con Carmen se ha convertido en uno de los más fuertes del reality.