Movistar Plus+ "ficha" a Lucía Villalón y al US Open

Movistar Plus+ está a pleno rendimiento en el mercado estival en lo que a deportes se refiere: así, de una tacada, la plataforma ha anunciado el fichaje de la periodista Lucía Villalón para presentar Deportes Plus+,y la adquisición de los derechos del US Open, arrebatándole los mismos a Eurosport.

Respecto a la presentadora santanderina, que se pondrá al frente de dicho espacio a partir del 12 de agosto, cabe destacar que, pese a su juventud, tiene una dilatada experiencia en medios de comunicación, especialmente en el ámbito deportivo: ha pasado por RTVE, Antena 3, Real Madrid TV, Bein Sports, Univision y DAZN. Villalón Tomará el relevo de Jesús Gallego los sábados en Deportes Plus+.

En lo que se refiere al Grand Slam neoyorquino, es síntoma de que Movistar Plus+ ha decidido reforzar su apuesta por el deporte y, en esta ocasión, lo hacen dando una mayor visibilidad al tenis. La plataforma ha adquirido los derechos del próximo US Open, que comenzará el 28 de agosto y que contará con la presencia del tenista murciano Carlos Alcaraz, número 1 de la ATP.

Eurosport llevaba desde 2001 ofreciendo el torneo americano en su programación. Ha sido un movimiento significativo ya que, si bien Eurosport sigue contando con los derechos del Open de Australia y Roland Garros, ahora Movistar Plus+ suma el US Open al otro Grand Slam que ya emitía, Wimbledon.